Cote d'Ivoire: Convention du Cojep - A quoi s'attendre ce samedi 4 octobre à Yamoussoukro ?

Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep) tient sa convention ce samedi 4 octobre 2025, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

La tenue de cette rencontre avait été annoncée par Charles Blé Goudé il y a deux semaines, à l'issue d'un entretien avec le candidat Jean-Louis Billon, avec qui il venait d'échanger sur le programme de société. Quelques jours plus tard, Charles Blé Goudé est revenu sur l'importance de la convention de son parti, indiquant qu'il sera notamment question, le 4 octobre, de donner la latitude au Cojep de faire son choix parmi les quatre candidats de l'opposition.

À 48 heures de l'événement, le président du comité d'organisation, l'inspecteur général du parti, Martial Yavo, a présenté les grandes articulations de ladite convention.

Selon lui, elle se tiendra en une seule journée. Dans la matinée, a-t-il précisé, les militants débattront des avantages et des inconvénients de chacun des candidats dont le dossier a été retenu par le Conseil constitutionnel.

« À la fin du débat, il y aura un vote. Les participants voteront pour le candidat à qui ils souhaitent que le Cojep apporte son soutien. Cela se fera à travers des bulletins uniques. Une fois le vote terminé, nous aborderons la deuxième phase, qui consistera au dépouillement, aux motions et aux résolutions », a-t-il expliqué. Il a ajouté que le clou de la convention sera le discours d'orientation du président du parti, Charles Blé Goudé.

Il convient de noter que la convention a pour thème : « Présidentielle 2025. Quels choix pour quelle Côte d'Ivoire ? »