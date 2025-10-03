Cote d'Ivoire: Présidentielle - La Cei sollicite le corps préfectoral

À quelques jours du scrutin présidentiel, le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a réuni ce vendredi 3 octobre 2025, le corps préfectoral à Yamoussoukro pour faire le point sur les opérations électorales et rappeler les prochaines étapes avant le vote du 25 octobre 2025.

Il a insisté sur l'importance de la sécurisation du processus électoral et sollicité une nouvelle fois l'implication active des Préfets : « Mesdames et Messieurs les Préfets, nous sollicitons encore votre habituelle facilitation pour le suivi des instructions transmises par les ministères techniques concernés », a-t-il déclaré.

Le président de la Cei a également rappelé les règles encadrant la campagne électorale, notamment l'interdiction d'utiliser des véhicules administratifs à des fins de propagande politique ; l'interdiction pour les autorités préfectorales, militaires et paramilitaires en fonction de participer à des réunions politiques ou à des campagnes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a réaffirmé sa confiance dans le professionnalisme et le patriotisme du corps préfectoral : « Je réaffirme au président de la Cei la pleine disponibilité des autorités préfectorales à collaborer, dans le respect des attributions que leur confère la loi ».

Le ministre a également lancé un appel à la vigilance et au dialogue : « Nous avons la responsabilité collective de garantir un climat électoral apaisé, propice à une forte participation et à l'acceptation des résultats par tous. Je vous exhorte à privilégier le dialogue avec les forces vives locales - partis politiques, leaders communautaires, religieux, jeunes - à identifier les signaux faibles de tension, les zones à risque, les foyers de désinformation ou d'instrumentalisation, et à déployer, en coordination avec les services compétents, des dispositifs préventifs de maintien de l'ordre et de veille sociale ».

Et de conclure : « La paix est un héritage précieux qui doit être préservé par tous les serviteurs de l'État. »

La campagne électorale s'ouvre officiellement le vendredi 10 octobre à 00h00 et s'achèvera le 23 octobre à minuit. L'élection présidentielle se tiendra le samedi 25 octobre avec cinq candidats en lice.