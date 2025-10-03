Cote d'Ivoire: Opération immobilière - 219 logements remis aux agents du Bnetd à Grand-Bassam

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

De locataires à propriétaires, le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) a réalisé le rêve de ses agents.

Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, représentant le Premier ministre, a procédé le 2 octobre, à la remise symbolique des clés de la première tranche de la cité Callisto aux agents du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd).

Ce projet immobilier, initié il y a plus de dix ans par le Bnetd, en partenariat avec le Groupement d'intérêt économique (Gie) Callisto, porté par Kaydan Real Estate, s'étend sur une superficie de 26,78 hectares. Il vise à améliorer durablement les conditions de vie du personnel de la structure.

La première tranche comprend 219 logements répartis comme suit : 48 villas basses jumelées de trois pièces, 63 villas duplex jumelées de 4 pièces, 97 villas duplex individuelles de 4 pièces, 44 villas duplex individuelles de 5 pièces.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au nom du Premier ministre, parrain de l'événement, le ministre Kalil Konaté a remis les clés au président de la Mutuelle des agents du Bnetd et représentant des souscripteurs, Bello Adjadi.

Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des logements décents et modernes pour les populations. « Vous devenez aujourd'hui propriétaires d'un patrimoine durable et sécurisé, situé dans un cadre paisible et aménagé avec soin. Ces clés symbolisent la stabilité familiale et sociale », a déclaré le ministre. De son côté, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a salué une « promesse tenue ».

« Cette opération illustre une histoire collective où l'État, ses partenaires et les agents conjuguent leurs efforts pour faire du logement, au-delà d'un droit, un levier de transformation économique et sociale », a-t-il souligné.

Le directeur général du Bnetd, Kinapara Coulibaly, a indiqué que ce programme participe à la politique nationale du logement et favorise l'accession à la propriété pour son personnel. Chaque agent bénéficiaire a profité d'une subvention moyenne de 30% sur le prix de vente, preuve de l'engagement de la direction à soutenir ses collaborateurs. Au nom des agents, Bello Adjadi a exprimé sa gratitude envers la direction générale du Bnetd pour son accompagnement.

Pour sa part, Alain Kouadio, président de Kaydan Groupe, partenaire du projet, a salué la concrétisation de cette ambition commune.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.