Cote d'Ivoire: Opération immobilière - 219 logements remis aux agents du Bnetd à Grand-Bassam

De locataires à propriétaires, le Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd) a réalisé le rêve de ses agents.

Le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, représentant le Premier ministre, a procédé le 2 octobre, à la remise symbolique des clés de la première tranche de la cité Callisto aux agents du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd).

Ce projet immobilier, initié il y a plus de dix ans par le Bnetd, en partenariat avec le Groupement d'intérêt économique (Gie) Callisto, porté par Kaydan Real Estate, s'étend sur une superficie de 26,78 hectares. Il vise à améliorer durablement les conditions de vie du personnel de la structure.

La première tranche comprend 219 logements répartis comme suit : 48 villas basses jumelées de trois pièces, 63 villas duplex jumelées de 4 pièces, 97 villas duplex individuelles de 4 pièces, 44 villas duplex individuelles de 5 pièces.

Au nom du Premier ministre, parrain de l'événement, le ministre Kalil Konaté a remis les clés au président de la Mutuelle des agents du Bnetd et représentant des souscripteurs, Bello Adjadi.

Il a rappelé que ce projet s'inscrit dans la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, en faveur des logements décents et modernes pour les populations. « Vous devenez aujourd'hui propriétaires d'un patrimoine durable et sécurisé, situé dans un cadre paisible et aménagé avec soin. Ces clés symbolisent la stabilité familiale et sociale », a déclaré le ministre. De son côté, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, a salué une « promesse tenue ».

« Cette opération illustre une histoire collective où l'État, ses partenaires et les agents conjuguent leurs efforts pour faire du logement, au-delà d'un droit, un levier de transformation économique et sociale », a-t-il souligné.

Le directeur général du Bnetd, Kinapara Coulibaly, a indiqué que ce programme participe à la politique nationale du logement et favorise l'accession à la propriété pour son personnel. Chaque agent bénéficiaire a profité d'une subvention moyenne de 30% sur le prix de vente, preuve de l'engagement de la direction à soutenir ses collaborateurs. Au nom des agents, Bello Adjadi a exprimé sa gratitude envers la direction générale du Bnetd pour son accompagnement.

Pour sa part, Alain Kouadio, président de Kaydan Groupe, partenaire du projet, a salué la concrétisation de cette ambition commune.