Sénégal: Inscription au tableau des médecins - 5 675 professionnels répertoriés

Dakar — Cinq mille six cent soixante-quinze médecins sont inscrits cette année au tableau de l'Ordre national des médecins du Sénégal, dont plus de plus de quatre mille sont de nationalité sénégalaise, a-t-on appris vendredi de son président, docteur Jean François Diène.

S'exprimant lors d'une rencontre avec des journalistes, à Dakar, il a rappelé que le règlement intérieur oblige les médecins à renouveler annuellement leur inscription à l'Ordre, précisant que que "pour cette année, le tableau comporte 5 675 médecins répartis en deux sections".

La section A regroupe, selon lui, les médecins fonctionnaires, contractuels du service public de santé, ainsi que ceux exerçant au Sénégal dans le cadre de l'assistance publique technique. Elle inclut également les enseignants-chercheurs des facultés de médecine et des unités de formation et de recherche (UFR) en santé des universités. Cette section compte selon lui 4 805.

La section B, quant à elle, concerne les praticiens du secteur privé, les médecins évoluant dans les structures parapubliques, ainsi que ceux qui n'appartiennent pas à la première catégorie avec un total de 870 médecins inscrits.

Parmi les professionnels enregistrés, 4 536 sont de nationalité sénégalaise, le reste, à savoir 1 139 médecins étrangers, représentant des praticiens étrangers, dont 990 sont inscrits à titre provisoire, a expliqué le président de l'ONMS.

S'agissant des cotisations, Jean François Diène a déploré un "faible taux de recouvrement", notant qu'à ce jour, "seuls 2 155 médecins sont à jour, soit un taux de 38 %". "Vous conviendrez avec moi que ce chiffre est très bas", a relevé en s'adressant aux journalistes.

Il a rappelé que tableau de l'Ordre constitue la reconnaissance officielle des praticiens habilités à exercer légalement la médecine au Sénégal. "Il s'agit de ceux qui ont le droit et le devoir de soigner consciencieusement les patients", a fait savoir docteur Diène.

Il fait observer que ce registre représente avant tout une garantie pour les patients. "C'est la condition essentielle de la confiance qu'ils placent en nous. Or, sans cette confiance, la relation médecin-malade perd son sens et compromet la qualité des soins", a-t-il souligné.

Il a cité l'engagement éthique et la responsabilité individuelle de chaque médecin, ainsi que l'intensification de la lutte contre l'exercice illégal de la médecine comme "les trois défis" interpellant l'Ordre national des médecins du Sénégal.