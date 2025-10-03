Dakar — Le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 annonce qu'il va mener, à partir du 31 octobre prochain, plusieurs d'activités incluant le dévoilement de la mascotte officielle et le lancement du compte à rebours de ce rendez-vous mondial rassemblant des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, vendredi, à Dakar, le directeur de la communication du COJOJ, Abdoulaye Kanouté, a annoncé que "beaucoup d'activités" sont prévues à partir du 31 octobre prochain, à un an du démarrage des JOJ que le Sénégal va accueillir du 31 octobre au 13 novembre 2026.

Il a cité la présentation de la mascotte officielle des JOJ 2026 en deux temps, le 31 octobre prochain, au Palais de la République avec les officiels, et au Musée des civilisations noires ensuite, à l'intention du grand public.

Dans l'après-midi, le COJOJ va lancer le compte à rebours de l'évènement à la gare de Dakar.

Le directeur des opérations du COJOJ, Thierno Cissé, a de son côté annoncé la tenue de "journées portes ouvertes" du 4 au 7 novembre, de concert avec les comités nationaux olympiques (CNO).

Il a ajouté qu'un festival dénommé "Dakar en jeux" va également se dérouler du 4 au 9 novembre, à la gare de Dakar, au Dakar Arena (Diamniadio) et à Saly-Portudal, à Mbour, sur la Petite-côte sénégalaise.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition des JOJ va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sur le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.