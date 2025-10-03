Sénégal: Bakel - Cinq villages de la commune Ballou impactés par les eaux

Bakel — Cinq villages parmi les plus exposés par la montée des eaux dans la commune de Ballou, dont Khoughany, Golmy et Yaféra, ont été atteints par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé, a-t-on appris du maire de cette collectivité du département de Bakel (est).

"Les plus impactés, comme d'habitude, sont les villages de Khoughany, Golmy, Yaféra, Ballou et Aroundou. Ces cinq villages, qui sont les plus exposés, se trouvent sur la vallée du fleuve", a déclaré Cheikh Camara.

Selon lui, plusieurs concessions au niveau de ces villages sont submergées par les eaux, obligeant les occupants à quitter leurs maisons pour des écoles.

"Les forages de Aroundou et de Khoughany ne fonctionnent plus. Les sinistrés sont en train d'être relogés dans les écoles", a ajouté l'édile dans un entretien téléphonique, soulignant que même la mairie qu'il dirige est impactée.

"J'ai peur que l'eau ne soit de la même hauteur ou plus que celle de l'année dernière, c'est cela la hantise des populations", a dit le maire de Ballou, en demandant un appui en tentes pour reloger les sinistrés.

"Il y a des terres fermes, mais on n'a pas de tentes. Nous voulons des tentes dès maintenant", insiste l'édile.