Sénégal: Mbour - Plus de 26 millions de matériel aux postes de santé de Tripano et Médine

3 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Les postes de Santé de Tripano et Médine, dans le département de Mbour ont reçu un don de matériel médical d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA, à l'initiative du député Abdoulaye Tall, président de la commission des lois à l'Assemblée nationale Abdoulaye Tall.

Ce don remis jeudi aux responsables des postes de santé bénéficiaires est le fruit d'un partenariat avec l'association Mamadou Diop - Miroir citoyenneté, basée en France et oeuvrant dans l'humanitaire et le social.

Il comprend des lits médicalisés, des déambulateurs, de chaises roulantes ainsi que des lits fixes, a détaillé le député Abdoulaye Tall, insistant sur la dimension sociale et humanitaire de cette initiative.

Selon le parlementaire, ce matériel va permettre de "prendre en charge convenablement les patients".

Des déambulateurs et des chaises roulantes ont été également remis à l'association des personnes vivants avec un handicap.

"L'idée c'est de venir en aide aux populations du département de Mbour, car la santé fait face à beaucoup de défis, notamment le relèvement du plateau médical", a souligné Abdoulaye Tall.

Papa Ngala Diop, membre de l'association Mamadou Diop - Miroir citoyenneté, a souligné la nécessité "d'aller plus loin" en dotant les structures sanitaires concernées d'ambulances "pour mieux aider les populations".

Ousseynou Guèye, l'infirmier chef de poste de Médine, représentant les bénéficiaires, a magnifié ce don qui selon lui va "beaucoup aider dans la prise en charge des malades et des personnes vivant avec un handicap".

L'association Mamadou Diop - Miroir citoyenneté a été créée en 2018 en France mais intervient uniquement au Sénégal.

Il se fixe comme objectif de pérenniser l'idéologie de son parrain qui a toujours voulu accompagner les personnes vulnérables.

