Sénégal: Ibrahima Wade sur les JOJ 2026 - 'Tout est sous contrôle'

Dakar — Le projet des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 "est sous contrôle et suivi", à 393 jours du démarrage de ce rendez-vous mondial rassemblant des jeunes athlètes âgés de 15 à 18 ans, a assuré, vendredi, à Dakar, le coordonnateur général du comité d'organisation, Ibrahima Wade.

"Le projet est sous contrôle et suivi", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse notamment consacrée à l'annonce d'une une série d'événements que le comité d'organisation des JOJ 2026 va lancer à partir du 31 octobre prochain.

Les infrastructures, chantiers de constructions et de réfections seront livrés "avant le premier trimestre 2026", a assuré le coordonnateur général du comité d'organisation, selon lequel "tout le programme sportif" des JOJ "est également maîtrisé", en collaboration avec le Comité international olympique (CIO).

"On a maintenant dépassé [la question] les infrastructures. On est en train de travailler sur les services", a fait savoir Ibrahima Wade, notant que les JOJ "sont extrêmement demandeurs d'exigences", d'où selon lui le choix du comité d'organisation de miser sur l'anticipation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous sommes confiants et rassurés. L'ensemble des acteurs qui doivent nous accompagner sont en mode marche", a ajouté M. Wade.

Le Sénégal "est sur la bonne trajectoire" en termes d'organisation, a-t-il insisté.

Les prochains Jeux olympiques de la jeunesse se tiennent au Sénégal pour la première fois sur le continent africain, du 31 octobre au 13 novembre 2026. Cette quatrième édition des JOJ va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, sur le thème "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Les organisateurs tablent sur la participation d'environ 2 700 athlètes représentant une vingtaine de disciplines sportives, de l'athlétisme à l'escrime, en passant par la natation, le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley et le rugby à 7.

De nouvelles disciplines comme le breaking (danse urbaine), le baseball à 5, le triathlon ou encore le wushu sont également au programme des JOJ Dakar 2026.