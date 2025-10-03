Sénégal: Pambal - Le maire sollicite une ligne ADSL pour ses services

3 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le maire de Pambal, Lazare Lamane Thiaw, en appelle aux autorités compétentes pour l'installation urgente d'une connexion Internet haut débit, au profit de la bonne marche des services de la commune qu'il dirige dans le département de Tivaouane.

Dans un entretien avec l'APS, il a tiré la sonnette d'alarme sur "la fracture numérique" à laquelle sa commune se trouve confrontée.

"Pambal ne dispose pas de ligne ADSL", ce qui oblige son administration à recourir à des Flybox, dont le débit faible et instable perturbe le fonctionnement quotidien des services.

"Une collectivité locale qui fonctionne quasiment sans connexion, c'est un véritable paradoxe", a relevé l'édile.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour M. Thiaw, permettre à la mairie de Pambal de disposer d'une "connexion fiable" est un enjeu stratégique pour cette partie du Cayor où passera bientôt l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Il considère que ce terroir, riche de son dynamisme démographique et de ses talents, doit relever le défi de l'inclusion numérique, du développement durable et de la bonne gouvernance pour ne pas être marginalisé dans l'économie nationale.

"La fracture numérique ne doit pas freiner les ambitions locales", a insisté l'édile, se disant convaincu que la mairie qu'il dirige et son administration sont appelées à jouer le rôle important dans "le développement numérique" du pays.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.