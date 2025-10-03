Sénégal: Pambal - Le maire sollicite une ligne ADSL pour ses services

Le maire de Pambal, Lazare Lamane Thiaw, en appelle aux autorités compétentes pour l'installation urgente d'une connexion Internet haut débit, au profit de la bonne marche des services de la commune qu'il dirige dans le département de Tivaouane.

Dans un entretien avec l'APS, il a tiré la sonnette d'alarme sur "la fracture numérique" à laquelle sa commune se trouve confrontée.

"Pambal ne dispose pas de ligne ADSL", ce qui oblige son administration à recourir à des Flybox, dont le débit faible et instable perturbe le fonctionnement quotidien des services.

"Une collectivité locale qui fonctionne quasiment sans connexion, c'est un véritable paradoxe", a relevé l'édile.

Pour M. Thiaw, permettre à la mairie de Pambal de disposer d'une "connexion fiable" est un enjeu stratégique pour cette partie du Cayor où passera bientôt l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis.

Il considère que ce terroir, riche de son dynamisme démographique et de ses talents, doit relever le défi de l'inclusion numérique, du développement durable et de la bonne gouvernance pour ne pas être marginalisé dans l'économie nationale.

"La fracture numérique ne doit pas freiner les ambitions locales", a insisté l'édile, se disant convaincu que la mairie qu'il dirige et son administration sont appelées à jouer le rôle important dans "le développement numérique" du pays.