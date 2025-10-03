Louga — Le Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES) va installer trente mini-fermes laitières dans les départements de Dahra et Linguère, afin de renforcer la production et réduire la saisonnalité de l'approvisionnement en lait.

Ces mini-fermes, d'un coût unitaire estimé à 15 millions de francs CFA, seront installées prochainement, a annoncé le coordonnateur du PNDIES, Dame Sow, jeudi à Louga, en marge d'un comité régional de développement (CRD) de présentation dudit programme et de son mécanisme de gestion des plaintes.

Elles seront "connectées aux unités de production fourragère mises en place dans le cadre du programme, pour garantir une alimentation régulière des vaches et assurer une production laitière continue toute l'année", a-t-il précisé.

Selon son coordonnateur, le PNDIES, financé par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID), en appui aux producteurs locaux, vise à améliorer le fonctionnement des mini-laiteries, souvent confrontées à des difficultés de collecte en saison sèche.

"Cette initiative s'inscrit dans une logique de mise en place d'une véritable chaîne de valeur laitière dans les deux départements, en créant une synergie entre production animale, fourragère et transformation du lait", a souligné Dame Sow.

Le PNDIES ambitionne de faire de Dahra et Linguère "des pôles de référence pour la production laitière au Sénégal. Si le modèle fonctionne, il pourra être démultiplié dans d'autres régions du pays", a-t-il ajouté.

Il a rappelé que "le PNDIES compte également promouvoir la production ovine et la volaille rurale, afin de diversifier l'offre animale et contribuer durablement à la stratégie nationale de souveraineté alimentaire".