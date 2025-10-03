Maroc: Salon du Cheval d'El Jadida - Signature de deux conventions entre le Maroc et la Hongrie portant sur la promotion du patrimoine équestre

Deux conventions de partenariat portant sur la promotion du patrimoine et de la culture équestre ont été signées, mardi, dans le cadre de la 16ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida.

Paraphée par le commissaire du Salon, El Habib Marzak et le directeur général du Haras national hongrois de Szilvásvárad, David Cseri, la première convention a pour objectif de promouvoir la reconnaissance mutuel des traditions et du patrimoine équestre, en plus de faciliter la participation des délégations, artistes et experts équestres hongrois au Salon du Cheval d'El Jadida.

Elle prévoit également l'organisation d'événements mettant en valeur la culture équestre dans le cadre du Salon, ainsi que le développement des échanges commerciaux bilatéraux et des opportunités touristiques liées aux industries équestres.

Quant au deuxième accord de partenariat, signé entre le directeur général de la SOREC, Omar Skalli et M. Cseri, il vise à préserver et développer les traditions équestres du Maroc et de la Hongrie, rapporte la MAP.

L'accord-cadre établit les bases d'une coopération durable autour de la promotion de races emblématiques, notamment le Barbe, l'Arabe-Barbe et le Lipizzan, ainsi que d'un partage d'expertise en matière de reproduction, de recherche appliquée et de technologies liées aux attelages et équipements.

A cette occasion, M. Marzak a affirmé que la signature de ces conventions répond à l'un des objectifs essentiels du Salon, à savoir la création d'un cadre favorable aux échanges entre les acteurs du domaine du cheval et de toutes les activités liées à l'équitation.

Tout en exprimant sa satisfaction, le commissaire du Salon a souligné que les concertations menées entre les deux parties ont permis de jeter les bases d'une coopération accrue dans le domaine équin.

Pour sa part, le chef de mission adjoint à l'ambassade de Hongrie à Rabat, David Ambrus, s'est dit heureux de retrouver le Salon du cheval d'El Jadida, marqué cette année par une participation de premier plan, illustrée par la présence du Haras national de Szilvásvárad.

Prestigieuse institution équestre, ce haras est dépositaire de la race du Lipizzan en Hongrie et perpétue une tradition de près de cinq siècles, a-t-il souligné, relevant que ces chevaux, dont la Hongrie est particulièrement fière, incarnent à travers leur lignée, l'histoire riche et séculaire du pays.

La coopération dans le domaine équestre, a-t-il précisé, constitue une voie privilégiée pour élargir le champ de la collaboration bilatérale.

Pour M. Skalli, cette signature vient couronner les efforts déployés par la SOREC afin d'identifier les meilleures voies pour instaurer un échange constructif et renforcer la coopération entre les deux pays dans ce secteur.

Ce partenariat devrait générer des résultats concrets dans l'usage du cheval, a-t-il fait observer, soulignant que la Hongrie, riche d'une longue tradition en matière de dressage et de domestication, met à disposition une expérience précieuse dont le Maroc peut largement tirer profit.

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida, dont la 16è édition se tient jusqu'au 5 octobre, est devenu, au fil des années, un espace d'échanges et de dialogue entre les différents acteurs du monde équin et une vitrine pour les régions du Maroc, leur permettant de mettre en valeur leurs spécificités et leur contribution à la sauvegarde du riche patrimoine culturel équin du Royaume.

Initiée par l'Association du Salon du cheval, cette manifestation, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.