Ethiopie: Le nouveau projet gazier de l'Éthiopie jouera un rôle clé pour réduire le déficit en essence, diesel et gaz de pétrole liquéfié - Président de GCL.

3 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie franchit une nouvelle étape vers l'autosuffisance énergétique grâce au lancement par Golden Concord Group Limited (GCL) de la première phase de son projet gazier et à la pose de la première pierre de la raffinerie de Gode.

Lors de la cérémonie organisée dans la région Somali, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de l'homme d'affaires africain Aliko Dangote, le président de GCL, Zhu Gongshan, a souligné que ce projet stratégique contribuera à réduire significativement le déficit du pays en essence, diesel et gaz de pétrole liquéfié (GPL), tout en diminuant sa dépendance aux importations et en accélérant la transformation industrielle nationale.

Prévue pour être opérationnelle d'ici fin 2027, la raffinerie de Gode, d'une capacité annuelle de 3,5 millions de tonnes, s'inscrit parmi les plus grands projets énergétiques africains réalisés dans le cadre de l'initiative « Ceinture et Route » de la Chine.

Selon Zhu Gongshan, elle deviendra une référence continentale en matière de coopération énergétique sino-africaine.

« Ce projet incarne la vision du Premier ministre Abiy : assurer l'indépendance énergétique, stimuler la prospérité industrielle et améliorer les conditions de vie de la population », a déclaré le président de GCL.

Il a affirmé que son groupe mobilisera toutes ses compétences techniques, ses ressources industrielles et son expérience internationale afin de garantir la réussite du projet aux standards les plus élevés.

Au-delà de ses dimensions économiques, cette initiative revêt une portée symbolique.

Elle marque un jalon majeur dans la coopération sino-éthiopienne et coïncide avec le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle illustre également la détermination de l'Éthiopie à valoriser les vastes ressources en hydrocarbures du bassin d'Ogaden, en les transformant en un levier de richesse nationale et de sécurité énergétique durable.

