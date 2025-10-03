Ethiopie: La Finlande ambitionne de consolider ses relations et son partenariat avec le pays

Addis-Abeba — La Finlande a réitéré sa volonté de renforcer ses relations bilatérales avec l'Éthiopie, en mettant un accent particulier sur le développement de l'économie circulaire.

L'Éthiopie a déjà mis en place un plan national dans ce domaine, visant à exploiter pleinement le potentiel de l'économie circulaire en créant un environnement propice à sa mise en oeuvre.

Ce plan promeut un modèle de production et de consommation durable, fondé sur le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la rénovation et le recyclage des matériaux et produits.

L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sinikka Antila, a déclaré à l'ENA que son pays collabore étroitement avec les institutions éthiopiennes compétentes depuis le lancement de ces initiatives. « Nous soutenons également les efforts continentaux de l'Éthiopie, notamment via la Banque africaine de développement et en partenariat avec l'Union européenne », a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que la Finlande souhaite non seulement partager son expertise, mais aussi encourager le développement de partenariats commerciaux avec les entreprises éthiopiennes.

« Le potentiel est énorme, qu'il s'agisse de petites entreprises ou de startups, et nous sommes prêts à les accompagner dans ces collaborations », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice a également souligné le rôle des initiatives d'économie circulaire dans la création d'emplois, notamment pour la jeunesse éthiopienne, et a insisté sur l'importance de la coopération entre entreprises, universités, écoles et institutions publiques pour développer de nouveaux secteurs industriels à partir de ce qui est considéré comme des déchets dans d'autres contextes.

Enfin, Antila a rappelé les bénéfices environnementaux de ces initiatives, notant que l'économie circulaire pourrait contribuer à protéger les cours d'eau tout en favorisant la croissance économique.

Elle a également évoqué l'Initiative de la Relance Verte de l'Éthiopie, consistant à planter des milliards d'arbres, comme un complément idéal aux pratiques d'économie circulaire pour préserver la beauté et la propreté de l'environnement du pays.