Addis-Abeba — À l'occasion d'Irreecha, la fête traditionnelle oromo de gratitude, de paix et d'unité, le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message à l'ensemble du peuple éthiopien.

Il y a rappelé le lien étroit entre cette célébration et les efforts nationaux de développement et de consolidation de la souveraineté.

Dans son message de voeux, il a souligné qu'Irreecha représente avant tout une profonde expression de reconnaissance. « Irreecha est la fête de la gratitude du peuple oromo », a-t-il déclaré, en expliquant que les oromos croient en la régénération de la vie : la graine qui meurt pour renaître et fructifier grâce à la bénédiction du Créateur.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, ils rendent grâce pour les bienfaits reçus et implorent la miséricorde divine pour l'avenir.

Le Premier ministre a également mis en avant la signification philosophique de l'eau dans la vision du monde oromo, considérée comme source de pureté, fondement de la création et essence de la vie.

Il a relevé que l'édition de cette année revêt une importance particulière puisqu'elle se tient peu après l'inauguration officielle du Grand barrage de la Renaissance, une réalisation historique qui permettra de répondre aux besoins énergétiques du pays. « Notre joie est double », a-t-il souligné.

Abiy Ahmed a par ailleurs établi un parallèle entre un proverbe oromo affirmant qu'« un peuple sans rivière est un peuple sans identité » et la quête éthiopienne d'un accès à la mer.

Il a insisté sur le fait qu'un pays dépourvu de débouché maritime compromet son avenir, et confirmé que son gouvernement oeuvre activement, par des moyens pacifiques et légaux, à garantir cet accès, un objectif qui, selon lui, bénéficie d'un soutien croissant au sein de la communauté internationale.

Revenant sur le chemin parcouru, il a attribué les progrès remarquables accomplis par l'Éthiopie, malgré les obstacles, à un leadership déterminé et à la philosophie du Medemer (synergie), qui mise sur la mobilisation collective des ressources, des savoirs et des compétences grâce à la participation de la population.

Enfin, le Premier ministre a exhorté les citoyens à rester fidèles aux valeurs qu'incarne Irreecha - paix, compassion et unité - afin de contribuer, ensemble, à la renaissance et à la prospérité durables de l'Éthiopie.