Ethiopie: Le ministre de l'Industrie a souligné que le pays enregistre des avancées notables dans le domaine manufacturier

Addis-Abeba — Le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a affirmé que l'Éthiopie enregistre des avancées majeures dans le domaine manufacturier, portées par les réformes entreprises par le gouvernement au cours des dernières années.

S'exprimant lors d'un forum de consultation réunissant les acteurs du secteur, il a indiqué que l'industrie manufacturière joue désormais un rôle croissant dans l'économie nationale.

Cette évolution est le fruit de mesures de réforme ciblant les politiques et stratégies industrielles, l'amélioration des infrastructures, la gestion du capital humain et la création d'un environnement propice aux affaires.

Le ministre a souligné que l'initiative « Made in Ethiopia » a constitué un moteur essentiel pour le développement industriel, permettant une augmentation de la capacité de production, un renforcement des exportations et une meilleure compétitivité du pays.

Il a ajouté que la réforme macroéconomique mise en oeuvre a favorisé un climat des affaires plus dynamique, stimulant l'investissement privé et la création d'emplois.

La coopération entre les différentes parties prenantes s'est également renforcée, contribuant à développer les compétences et à soutenir la croissance du secteur.

Melaku a insisté sur l'importance de l'énergie dans l'essor industriel, rappelant que le barrage de la Renaissance jouera un rôle décisif dans la transformation du secteur manufacturier.

Tout en saluant les résultats obtenus, il a appelé à intensifier la collaboration avec le secteur privé et les associations professionnelles, estimant que leur engagement est crucial pour la consolidation des acquis et l'élargissement de l'accès aux marchés.

Enfin, il a rappelé que l'Éthiopie poursuit un vaste programme de réformes économiques visant à assurer une croissance durable, fondée sur la stabilisation macroéconomique, la libéralisation du marché, le renforcement du rôle du secteur privé et la création d'un environnement favorable aux investissements