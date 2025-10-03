Ile Maurice: Des détenus déshabillés et humiliés, la NHRC dénonce

La National Human Rights Commission (NHRC) a rendu public un rapport accablant sur l'intervention menée le 17 juillet à l'Eastern High Security Prison (EHSP) de Melrose. L'enquête relève un usage disproportionné de la force et dénonce l'absence de protocole et de désescalade avant l'assaut des unités spécialisées.

Selon le rapport, des détenus obéissants ont été frappés, piétinés et contraints de se déshabiller et de s'allonger face contre terre, une pratique jugée humiliante et dégradante. Un détenu a même été rasé de force. La NHRC considère ces actes contraires à l'article 7 de la Constitution mauricienne et aux standards internationaux.

Le rapport évoque aussi des blessures légères chez plusieurs prisonniers et pointe des réseaux de contrebande impliquant des officiers. La Commission appelle à des réformes urgentes, au dialogue, à des procédures respectueuses des droits humains et à une lutte renforcée contre la corruption carcérale.