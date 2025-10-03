Ile Maurice: Rs 76 M englouties, 16 unités inachevées, des associés laissés en plan

Rivea 1 Holding - une société civile immobilière d'attribution (SCIA) créée en 2021 - est au centre de l'attention. En cause : 16 unités résidentielles qui n'auraient jamais été achevées et livrées. Dans un document notarié datant du 3 décembre 2021, la SCIA liste 18 associés pour un capital social déclaré de Rs 127 984 000. Selon le document, l'objet de la SCIA était d'acquérir un terrain à Rivière-Noire pour y construire deux villas individuelles, dix duplex et quatre lofts. Un Building and Land Use Permit avait également été obtenu en 2020.

Or, en décembre 2023, soit un an après le délai prévisionnel d'achèvement des lots, une mise en demeure avait été adressée au promoteur. En effet, la SCIA n'avait pas engagé directement un contracteur ni n'avait financé directement les travaux de construction. Elle était passée par une autre compagnie, HWM Global Signals Ltd - dirigée et détenue par la gérante de la SCIA d'alors, Gaelle Glover-Vitry - pour accomplir ces tâches. Ainsi, la compagnie avait engagé un contracteur et dirigeait les opérations de construction.

Cependant, depuis mai 2023, le projet de construction s'était arrêté, causant préjudice aux associés, qui avaient pour certains payé l'entièreté des appels de fonds (lots 2, 3, 4 et 6). Pour plusieurs lots, on pouvait voir les fondations, les murs du rez-de-chaussée, la structure métallique du toit, les coffrages et certains conduits, laissant apparaître des briques brutes et des installations provisoires. Au total, les associés de la SCIA ont versé environ Rs 76,4 millions par l'intermédiaire du notaire.

Dans un courriel adressé aux associés et daté du 13 février 2024 - dont le contenu a été analysé au moyen d'une inspection technique via la fonction view source des en-têtes de l'email - le COO de la compagnie, Philippe David, aurait fait part des «difficultés de trésorerie sur le chantier de Rivea [...] dues à l'augmentation du coût des travaux liée à l'inflation, ainsi qu'aux surcoûts engendrés par des fondations plus importantes que prévu...». Le courriel évoquerait également qu'ils ont «été escroqués par un soi-disant futur partenaire à Dubaï», mais ne compte «rien lâcher» car «laisser tomber Rivea n'est pas une option».

Au 24 février 2024, le site web du projet (www.exclusivelivingmauritius.com) - constaté via l'outil Wayback Machine dans le cadre d'une vérification en digital forensics - affichait la phase 2, Rivéa Lifestyle à Rivière-Noire, alors même que la phase 1 n'aurait pas encore été complétée. La page Facebook Rivea Invest (https://www.facebook. com/riveainvest) faisait également mention de la phase 2 du projet.

Enfin, en septembre 2024, à la suite d'une procédure devant un juge en chambre (JIC/769/2024), les parties ont conclu un accord - sans reconnaissance de responsabilité - permettant la tenue d'une assemblée extraordinaire afin que les associés se prononcent sur la révocation de la gérante et de l'élection éventuelle d'un nouveau gérant.

À ce jour, les associés restent en attente d'un dénouement en ce qui concerne l'achèvement de la construction des lots. Contactés, Philippe David et Gaelle GloverVitry n'ont pas souhaité répondre à nos questions ; cette dernière nous a même menacés de poursuites.