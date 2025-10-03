Ile Maurice: Accueil des grands jours pour Navin Ramgoolam à Saint Aubin

Le Premier ministre Navin Ramgoolam et sa soeur Sunita Ramgoolam se sont recueillis et ont procédé à un dépôt de gerbes à Saint-Aubin, ce jeudi 2 octobre, afin de rendre hommage à leur mère, Lady Sushil Ramgoolam, à l'occasion du 103e anniversaire de sa naissance. Des prières ont également été dites à cette occasion.

Navin Ramgoolam a été accueilli très chaleureusement par les habitants de Saint-Aubin, mais aussi de plusieurs autres villages des environs. En effet, plusieurs groupes d'habitants et de sympathisants du Parti travailliste, munis de banderoles avec des slogans comme «Dr Navin Ramgoolam, le Rassembleur» s'étaient alignés pour lui souhaiter la bienvenue.

Le PM a passé plusieurs minutes à discuter avec certains habitants. Plusieurs autres personnalités étaient également présentes pour rendre hommage à Lady Sushil Ramgoolam, dont le ministre des Affaires étrangères Ritish Ramful et le junior minister aux Finances, Dhaneshwar Damry.

Lady Ramgoolam, plus connue sous le nom de Lady Sushil Ramgoolam, est née le 2 octobre 1922 à Saint-Aubin, Rivière-des-Anguilles. Elle était l'épouse de Sir Seewoosagur Ramgoolam, leader du Parti travailliste de 1959 à 1982, ancien Premier ministre (1968-1982) et ancien gouverneur général (1983-1985). Elle est décédée à l'âge de 61 ans le 5 janvier 1984 et a eu droit à des funérailles nationales.

Pour rappel, une stèle avec une plaque commémorative, située juste à côté du Saint-Aubin Arya Samaj avait été inaugurée par Navin Ramgoolam le 2 octobre 2022 a l'occasion du 100e anniversaire de naissance de Lady Ramgoolam.