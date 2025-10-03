Ile Maurice: Enquête à l'Open University sur une chargée de cours - constat accablant

Les premières indications issues de l'enquête menée à l'Open University of Mauritius (OUM) sur une chargée de cours se révèlent accablantes. Cette dernière, confrontée à des propos jugés irrespectueux et discriminatoires pendant ses cours, aurait affirmé être victime d'un complot. Certains extraits auraient été sélectionnés pour monter un dossier contre elle et ne refléteraient pas la réalité.

Pourtant, les investigations menées contredisent cette version. Les extraits incriminés proviennent d'une seule vidéo diffusée pendant un cours, qui a été visionnée dans son intégralité par le comité d'enquête. Le constat est sans équivoque : les faits relevés sont «damning», mettant en lumière des comportements et propos qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'institution.

Dans un communiqué officiel daté du 26 septembre, l'OUM réaffirme son engagement à défendre les principes constitutionnels et institutionnels. «L'université condamne catégoriquement tout comportement irrespectueux, discriminatoire ou contraire à l'esprit de la Constitution, ainsi qu'aux valeurs, politiques et code de conduite établis par l'institution.» Celle-ci insiste également sur l'importance de la diversité, du respect mutuel, de la tolérance et de l'égalité des chances, éléments clés de sa mission académique.

L'OUM souligne que des procédures solides et transparentes sont en place pour garantir que tous les étudiants soient traités de manière juste et équitable, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs circonstances personnelles. L'enquête suit ces protocoles stricts, et des mesures correctives seront prises en fonction des conclusions et recommandations.

L'université appelle, par ailleurs, à la compréhension et à la coopération de toute la communauté éducative et du grand public, rappelant la nécessité de préserver un environnement de dialogue constructif et de respect mutuel. «Il est essentiel de maintenir la paix, la tolérance et un cadre propice à l'apprentissage pour tous», insiste le communiqué.

En attendant, les étudiants visés par ces propos désobligeants espèrent une intervention du ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, afin que des sanctions soient prises à l'encontre de la chargée de cours. L'affaire, qui met en lumière l'importance du respect et de l'éthique dans les établissements académiques, reste suivie de près par l'ensemble de la communauté universitaire et par le public.