Soudan: Ministre des Affaires étrangères du Sud Soudan arrive au pays

Le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, M. Mande Semaia, arrivera demain, samedi, dans le pays pour une visite officielle de deux jours.

Au cours de sa visite, le ministre des affaires étrangères du Sud Soudan s'entretiendra avec l'ambassadeur Mohieddin Salim, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les développer à la lumière des défis auxquels ils sont confrontés.

Selon la SUNA , le ministre des Affaires étrangères sud-soudanais rencontrera plusieurs responsables de l'État lors de sa visite.

Il convient de noter qu'il est la première visite du ministre des Affaires étrangères sud-soudanais dans le pays depuis sa prise de fonctions, et qu'il est accompagné d'une délégation de haut niveau.