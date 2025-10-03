Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La Cei distribue les cartes d'électeurs du 11 au 20 octobre

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Commission électorale indépendante (Cei) a annoncé que la distribution des cartes d'électeur se déroulera du samedi 11 au lundi 20 octobre 2025, dans les 11 835 lieux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national.

Cette annonce a été faite le vendredi 3 octobre 2025, par le président de la Cei, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, lors d'une rencontre d'information et d'échange avec le corps préfectoral à Yamoussoukro.

Cette étape cruciale intervient alors que la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvrira le vendredi 10 octobre à 00 h et s'achèvera le jeudi 23 octobre à minuit. Le scrutin présidentiel est, quant à lui, prévu pour le samedi 25 octobre 2025.

Cinq candidats sont officiellement en lice : le Président sortant Alassane Ouattara, Ahoua Don Mello, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou et Simone Gbagbo.

La Cei appelle les électeurs à se mobiliser massivement pour le retrait de leurs cartes, condition essentielle pour prendre part à ce rendez-vous électoral décisif pour l'avenir du pays.

