Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat féminin - Fatou Koné prend les rênes du Woroba pour le HCFCE

Le Haut Conseil des Femmes Chefs d'Entreprise (HCFCE), en partenariat avec l'Observatoire de l'Entrepreneuriat Féminin, vient de confier, le 2 octobre 2025, à Fatou Koné un rôle stratégique pour l'avenir de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire.

Elle a été officiellement nommée Présidente du comité d'organisation du mois de l'Entrepreneuriat Féminin 2025 à Abidjan et 2026 dans le Woroba, ainsi que coordonnatrice poly régionale des opérations HCFCE Business.

Cette nomination élargit le champ d'action de Mme Koné, désormais chargée d'installer et animer les relais HCFCE Business dans les collectivités du Woroba ; coordonner et assurer le suivi des antennes pour un impact concret sur le terrain ; mobiliser et fédérer les points focaux auprès des collectivités locales ; garantir le succès de l'édition 2026 du Mois de l'Entrepreneuriat Féminin dans les régions du Woroba.

Pour la présidente du HCFCE, cette désignation illustre la volonté de l'organisation de donner aux femmes du Woroba les moyens d'agir : « Avec ce maillage territorial, nous offrons aux femmes du Woroba les moyens de devenir actrices de leur développement et de la prospérité locale, avec le concours des élus et des forces vives », a-t-elle affirmé.

Les femmes de Séguéla mises à l'honneur

L'édition 2025, qui culminera lors de la caravane nationale itinérante prévue les 6 et 7 décembre au Centre sportif, culturel et TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara, mettra particulièrement en lumière les femmes de Séguéla. Elles seront les invitées d'honneur de la manifestation.

De plus, Mme le Maire de Séguéla sera célébrée comme personnalité à l'honneur, aux côtés des épouses du Sénateur et du Président du Conseil régional du Worodougou, reconnues comme partenaires clés de l'événement.

À travers cette initiative, le HCFCE ambitionne de créer une dynamique inclusive et durable. L'organisation invite autorités administratives, leaders coutumiers, acteurs économiques, associatifs et institutionnels à accompagner Madame Fatou Koné dans la réussite de cette mission.

Avec cette nouvelle impulsion, le Woroba pourrait devenir un véritable pôle de référence pour l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, contribuant à l'émergence d'un leadership féminin fort au service du développement local.