Afrique: AFIS 2025 - 1 250 dirigeants financiers et décideurs publics attendus à Casablanca

La capitale économique marocaine, Casablanca, accueille les 3 et 4 novembre la cinquième édition de l'Africa Financial Summit organisé par le Groupe Jeune Afrique et son partenaire, la Société financière internationale (Sfi ou Ifc selon son acronyme anglais).

Plus de 1 250 dirigeants financiers et décideurs publics sont attendus à cet événement axé sur la thématique de la souveraineté financière de l'Afrique. Au nombre de ceux-ci des Vip telles que Nadia Fettah, ministre marocaine de l'Economie et des Finances, Makhtar Diop, Directeur général de la Sfi, Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la Bceao, Serge Ekué, président de la Boad, Jean Kacou Diagou, fondateur et président du Groupe Nsia, Jeremy Awori, Ceo du groupe panafricain Ecobank...

Le programme rendu public par Jeune Afrique prévoit de mettre en lumière les transformations nécessaires pour libérer le potentiel financier de l'Afrique. Parmi les thèmes phares de l'édition 2025 : « la mobilisation du capital institutionnel avec un rôle renforcé des caisses de retraite, fonds souverains, assurances et banques africaines, dont la participation active sera essentielle pour impulser la croissance et la souveraineté financière du continent ; le financement des projets structurants dans l'énergie, les infrastructures logistiques et les ressources naturelles, l'accélération de la transformation digitale et de l'innovation avec l'Ia, les bourses et Fintech au service des Pme et du capital-investissement », entre autres.

« Quel rôle peuvent jouer les caisses de retraite dans l'essor de la croissance ? Comment financer les projets structurants dans l'énergie ? L'intelligence artificielle peut-elle, enfin, faire décoller l'assurance dans le continent ? L'interopérabilité financière sera-t-elle le catalyseur du marché commun ? Autant de questions sur lesquelles les quelque 140 participants de haut rang donneront leurs éclairages, lors des 25 tables rondes et panels prévus pendant ces deux jours », souligne Jeune Afrique.

Souveraineté financière, pilier de la croissance

Pour Amir Ben Yahmed, président de l'Africa Financial Summit et Pdg de Jeune Afrique Media Group, cité par notre confrère parisien, il y a « urgence à moderniser nos instruments et à mobiliser nos propres capitaux pour les orienter sur les projets stratégiques afin de consolider notre développement économique. Nous devons faire de la souveraineté financière, le pilier de la croissance et de l'inclusion sur notre continent ».

En réunissant, les principaux acteurs publics et privés de la finance, l'Afis 2025 veut matérialiser cette « urgence » en mobilisant « des solutions innovantes pour lever les capitaux privés nécessaires à la création d'emplois, au renforcement de la résilience et à une croissance économique inclusive », souligne Ethiopis Tafara, vice-président Afrique de la Société financière internationale (Sfi), co-organisateur de l'événement que Casablanca accueille pour la deuxième année consécutive.