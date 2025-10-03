Cote d'Ivoire: Forum mondial de la sécurité sociale - La CNPS obtient son 3e Certificat d'excellence de l'AISS

3 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps) franchit une nouvelle étape dans son parcours d'excellence. À l'issue d'un audit rigoureux mené par l'Association internationale de la sécurité sociale (Aiss), l'institution a obtenu ce vendredi 3 octobre 2025, lors du Forum mondial de la sécurité sociale à Kuala Lumpur (Malaisie), son troisième Certificat d'excellence, cette fois pour ses efforts remarquables dans la mise en oeuvre réussie des « Lignes directrices de l'Aiss en matière de solutions administratives pour l'extension de la couverture ».

Ce certificat vient s'ajouter aux deux distinctions précédemment décernées à la Cnps pour ses performances en matière de « bonne gouvernance » et de « recouvrement des cotisations et de conformité ».

Il témoigne de la constance et de la profondeur de l'engagement de la Cnps à moderniser ses pratiques et à élargir l'accès à la protection sociale, notamment en direction des travailleurs indépendants, une population longtemps restée en marge des dispositifs classiques.

Des réformes concrètes ont été entreprises pour bâtir des solutions administratives innovantes, adaptées aux réalités du secteur informel et aux besoins spécifiques des indépendants. En facilitant leur affiliation et en simplifiant les procédures, la Cnps a démontré sa capacité à conjuguer efficacité administrative et justice sociale.

La remise officielle du certificat a eu lieu lors de la cérémonie intitulée « Prix de l'Aiss pour une contribution exceptionnelle à la sécurité sociale », organisée dans le cadre du Forum mondial de la sécurité sociale.

Ce forum, qui rassemble les acteurs majeurs de la protection sociale à l'échelle internationale, constitue une vitrine stratégique pour valoriser le leadership et le savoir-faire de la Cnps sur la scène mondiale.

Cette nouvelle reconnaissance renforce la position de la Cnps parmi les institutions de référence. Elle illustre sa capacité à se réinventer, à anticiper les mutations du monde du travail et à répondre aux défis de l'inclusion sociale. Elle reflète également l'engagement partagé par l'ensemble de ses équipes, dont le professionnalisme et la détermination méritent d'être salués.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

