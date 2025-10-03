Cote d'Ivoire: Réseau Voix EssentiELLES - Les femmes du pays unies pour l'égalité et la santé

Le Réseau Voix EssentiELLES Côte d'Ivoire (VE-CI) a officiellement présenté, ce vendredi 3 octobre 2025, ses priorités lors d'une conférence de presse organisée au siège d'Alliance Côte d'Ivoire, à Cocody-Angré-Djorobité. Cette rencontre, animée par la présidente du réseau, Mme Akoua Pélagie Kouamé, s'est tenue en présence des membres fondateurs et de plusieurs partenaires institutionnels.

Créé en 2022, à la suite d'une phase pilote, le Réseau VE-CI rassemble onze organisations communautaires réparties sur l'ensemble du territoire national (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre). Son objectif principal est de renforcer la participation des femmes et des filles dans les instances décisionnelles concernant la santé, les droits des femmes et l'égalité de genre.

Pour Mme Akoua Pélagie Kouamé, cette initiative répond à une urgence : « Il est essentiel que les besoins et priorités des femmes et des filles soient intégrés dans les politiques publiques. Notre rôle est de porter leur voix, de promouvoir les bonnes pratiques et de mener des actions collectives fortes », a-t-elle expliqué.

Le réseau ambitionne de jouer un rôle central dans le plaidoyer en faveur de l'égalité de genre, mais aussi dans le contrôle citoyen sur des enjeux majeurs : santé sexuelle et reproductive, lutte contre les violences basées sur le genre, VIH/Sida, tuberculose, paludisme ou encore adaptation au changement climatique.

Cette orientation s'inscrit dans la continuité de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, rappelant que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, sans distinction de sexe.

Aux côtés de la présidente, le bureau exécutif du Réseau VE-CI est composé de Mme Kouamé Josiane, commissaire aux comptes, et de Mme Doh Cynthia, secrétaire générale. Ensemble, elles entendent défendre la diversité des droits des femmes et des filles, et bâtir un cadre inclusif pour une représentativité accrue dans les plateformes nationales.

En consolidant la mobilisation autour de ces causes, le Réseau Voix EssentiELLES entend faire des femmes ivoiriennes des actrices incontournables du changement social et politique, au service d'une société plus juste et équitable.