Cote d'Ivoire: Août-septembre 2025 - La CIE a redoublé d'efforts pour prévenir les risques électriques

De Port-Bouët à Gboné, en passant par Taï et Man, la Compagnie ivoirienne d'Électricité multiplie les actions de prévention.

Durant les mois d'août et septembre 2025, la Compagnie ivoirienne d'Électricité (CIE) a mené une vaste campagne de sensibilisation dans plusieurs régions du pays. Objectif affiché : réduire au maximum les accidents liés à l'électricité et prévenir les incendies d'origine électrique. Le mot d'ordre de ces initiatives était clair : zéro mort, zéro incendie.

Tout a commencé le 1er août au marché Français de Port-Bouët, où agents prévention-sécurité de la CIE ont rencontré commerçants, ménagères et transporteurs. En langue locale et dans un langage accessible, ils ont expliqué les dangers des multiprises surchargées, des branchements anarchiques et de l'usage d'appareils non conformes. Les démonstrations pratiques ont fortement marqué l'assistance, qui a exprimé son intérêt et sa satisfaction.

Le 3 septembre, c'est à Taï, au sein de la préfecture, que la CIE a sensibilisé habitants, orpailleurs et agriculteurs. Autorités locales et populations ont salué une initiative jugée vitale, tant les risques électriques menacent la sécurité et les activités économiques, notamment dans les zones rurales et forestières.

Le 25 septembre, les militaires du Bataillon Sécurité Ouest (BSO) de Man ont accueilli les experts de la CIE. Ceux-ci leur ont rappelé les principaux dangers liés à l'électricité : électrocution, incendies domestiques, branchements de fortune. Des conseils pratiques ont été prodigués, accompagnés de démonstrations sur les bons réflexes face à une urgence électrique. Le commandant du BSO a salué l'initiative, soulignant son importance pour des soldats régulièrement confrontés à des situations à risque, aussi bien au camp qu'en mission.

Le même jour, une autre équipe de la CIE s'est rendue à la sous-préfecture de Gboné. Devant chefs de village, groupements de femmes, jeunes et commerçants, les agents ont insisté sur la nécessité d'utiliser des câbles homologués, de ne pas surcharger les prises et de signaler toute anomalie. Une attention particulière a été portée à la protection des enfants, souvent exposés à des comportements dangereux, comme jouer près des poteaux électriques.

En sillonnant marchés, forêts, casernes et villages, la CIE a voulu rappeler que l'électricité est un outil de développement mais qu'elle devient une menace si elle est mal utilisée. Cette campagne de proximité illustre la volonté de l'entreprise de bâtir une véritable culture de la sécurité électrique auprès de toutes les couches sociales.

« L'électricité est un outil de développement. Mais mal utilisée, elle devient un danger. Soyons vigilants et responsables », a martelé un agent de la CIE.