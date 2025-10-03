Afrique de l'Ouest: Transport aérien - Inauguration d'une nouvelle liaison Bamako-Abidjan

Une nouvelle étape a été franchie dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali dans le secteur du transport aérien. La compagnie Sky Mali a officiellement inauguré, le 1er octobre 2025, sa ligne régulière reliant Bamako à Abidjan.

Le vol inaugural est parti de l'aéroport international Modibo Kéita de Bamako à 9 h (GMT) pour atterrir à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët à 10 h 40. La cérémonie d'accueil a réuni des responsables institutionnels, diplomatiques et économiques, ainsi que des représentants de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire.

Dans son intervention, Mme Aïcha Doucouré Haidara, directrice générale de Sky Mali, a mis en avant la portée régionale de cette ouverture de ligne, considérée comme un facteur de rapprochement entre les deux pays.

Abdoulaye Alliagui, directeur de cabinet adjoint du ministre ivoirien des Transports, a rappelé, pour sa part, l'importance de cette desserte pour renforcer les échanges sous-régionaux. Quant à Kanouté Chérif, chargé d'affaires à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, a souligné que cette initiative devrait favoriser la fluidité des relations économiques et humaines entre Abidjan et Bamako.