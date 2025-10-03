Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Des dirigeants d'entreprises formés aux nouvelles règles du commerce transfrontalier

Une vingtaine de dirigeants d'entreprises et d'opérateurs économiques ont pris part, le 2 octobre 2025, à un atelier de formation organisé à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CC-CI), au Plateau. L'initiative émane du Ministère délégué auprès du Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers la Direction des politiques communautaires du commerce, de la libre circulation et de la coopération transfrontalière.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des nouvelles règles d'origine du Schéma de libéralisation des échanges (SLE) de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ces dispositions, adoptées en 2018 et entrées en vigueur en 2024, visent à faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres de l'organisation régionale.

Selon Dje Kouamé Olivier, directeur du commerce, de la libre circulation et de la coopération transfrontalière, l'objectif principal de l'atelier est de permettre aux opérateurs économiques de mieux maîtriser les nouvelles règles d'origine. « Il s'agit de former les entreprises pour qu'elles puissent élaborer correctement leurs dossiers de demande d'agrément, répondre efficacement à leurs préoccupations et leur expliquer les avantages offerts par le SLE », a-t-il précisé.

Concrètement, le Schéma de libéralisation des échanges offre aux entreprises de la sous-région la possibilité d'exporter leurs produits sans paiement de droits de douane, à condition que ceux-ci respectent les critères d'éligibilité définis par la CEDEAO. Cet avantage permet de renforcer la compétitivité des entreprises locales et de stimuler le commerce intra-régional, considéré comme un levier essentiel pour l'intégration économique ouest-africaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour les participants, cet atelier représente une opportunité d'acquérir une meilleure compréhension des procédures, mais aussi de se préparer à tirer pleinement profit du marché régional. Les autorités ivoiriennes entendent multiplier ce type d'initiatives afin de renforcer la capacité des acteurs économiques et consolider la position de la Côte d'Ivoire comme acteur majeur du commerce sous-régional.