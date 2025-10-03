Cote d'Ivoire: Financement de la recherche - L'Institut Pasteur du pays plaide pour une meilleure mobilisation des subventions

L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire (IPCI) a organisé, le 2 octobre 2025, dans ses locaux de Cocody, une conférence scientifique axée sur le thème : « Partage d'expériences en application aux grants et gestion de projets internationaux ». Chercheurs, universitaires et responsables scientifiques se sont retrouvés, en présentiel et en ligne, pour réfléchir sur les mécanismes de financement de la recherche et les bonnes pratiques en matière de gestion de projets.

Dans son allocution d'ouverture, le professeur Touré Offianan André, directeur scientifique de l'IPCI, a insisté sur le rôle déterminant des subventions dans l'essor de la recherche en Côte d'Ivoire. « Les subventions constituent un levier essentiel pour financer l'innovation et atteindre l'excellence. Elles sont, à bien des égards, notre véritable voie de salut », a-t-il affirmé. Le professeur a par ailleurs souligné que l'État, à lui seul, ne peut supporter l'ensemble des besoins financiers du secteur, d'où la nécessité de capter des financements extérieurs et d'attirer des fonds internationaux.

La rencontre a également été l'occasion pour le Dr Patrick Coffie, enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny et directeur scientifique du programme PAC-CI, de partager ses expériences en matière de mobilisation de financements. Il a mis en avant l'importance de la mutualisation des ressources, de la veille scientifique et de la rigueur dans la préparation des dossiers de demande de subventions. « Il faut se préparer tôt, bâtir un réseau solide de partenaires, respecter les directives, et surtout ne pas craindre le rejet. Chaque soumission est une expérience qui renforce », a-t-il conseillé.

La séance a été présidée par le professeur N'Guessan Raymond, chef du département Bactériologie-Virologie de l'IPCI, qui a encouragé les jeunes chercheurs à s'engager davantage dans les compétitions internationales de financement. « Ayez confiance en vous et osez postuler. Votre participation aux conférences et colloques est essentielle pour développer votre réseau et asseoir votre crédibilité », a-t-il exhorté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de simples échanges, cette conférence s'inscrit dans une dynamique nationale de valorisation de la recherche scientifique. Elle vise à renforcer la coopération interdisciplinaire, à créer des synergies entre institutions, et à positionner la Côte d'Ivoire comme un acteur compétitif sur la scène scientifique internationale.