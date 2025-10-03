Cote d'Ivoire: Sécurité sociale - L'Ips-Cgrae décroche le Certificat d'excellence de l'Aiss en Malaisie

L'Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'État (Ips-Cgrae) vient d'inscrire une nouvelle victoire à son palmarès ce vendredi 3 octobre 2025, à Kuala Lumpur en Malaisie. Lors du Forum mondial de la sécurité sociale 2025 (Wssf), organisé par l'Association internationale de la sécurité sociale (Aiss), l'institution ivoirienne a reçu le Certificat d'excellence en matière de qualité de service.

Cette distinction prestigieuse consacre plus d'une décennie d'efforts, d'innovation et de modernisation engagés depuis la réforme majeure de 2012. Parmi les avancées notables qui ont valu cette reconnaissance internationale figurent la généralisation de la démarche qualité ISO 9001 à l'ensemble des processus ; la gestion proactive des réclamations, qui a permis d'atteindre un taux de satisfaction de plus de 90 % ; l'innovation produit, avec la création du régime complémentaire « La Complémentaire » et la digitalisation des services, via des guichets uniques numériques et une plateforme de suivi en ligne.

Recevant le prix, le directeur général de l'Ips-Cgrae, Abdrahamane Berté, a salué une réussite collective : « Cette réussite est avant tout le fruit de la mise en oeuvre effective de la haute vision sociale du Président de la République, des orientations avisées du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, ainsi que de l'appui constant de notre Conseil d'administration. Ce Certificat consacre notre engagement à bâtir une protection sociale moderne, inclusive et durable, au bénéfice de tous nos pensionnaires ».

Avec ce nouveau sacre, l'Ips-Cgrae confirme son statut de référence africaine en matière de gestion de retraite et de protection sociale, capable d'allier performance, qualité de service et impact social durable.

