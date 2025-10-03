Mali: Football - A Brest, l'Aigle malien Kamory Doumbia reprend son envol

Après une saison dernière en demi-teinte en championnat avec Brest, le Malien Kamory Doumbia connaît un début d'exercice 2025-2026 à la hauteur de son talent et des attentes. Son repositionnement en tant que numéro 10, comme en sélection, n'est pas étranger à ce renouveau du maître à jouer formé au Mali et qui ambitionne de mettre la Ligue 1 à ses pieds.

Six titularisations en six journées : pour Kamory Doumbia, c'est un nouveau souffle qui reprend avec Brest depuis le début de cette saison, avec un nouveau positionnement comme numéro 10. C'est en fait un retour au poste pour ce créateur, enfin à sa place, c'est-à-dire juste derrière l'attaquant Ludovic Ajorque. « À la base, mon poste, c'est numéro 10, rappelle Kamory Doumbia. Avant, je jouais en 8 au milieu, mais je me sens très à l'aise en 10 et ça me fait du bien. Quand je suis proche de l'attaquant, je sais ce que j'ai à faire. »

Dépositaire du jeu en sélection malienne, Doumbia avait du mal à transférer ses compétences à Brest, qui jouait ces dernières saisons dans un système en 4-3-3 sans numéro 10. Son entraîneur, Eric Roy, a beau le connaître depuis ses jeunes années, il a mis du temps à confier les clés du jeu à la « Toupie » (surnom de Kamory Doumbia).

Mais désormais, le natif de Bamako a retrouvé ses repères. Il a déjà marqué deux fois et a offert une passe décisive. Dans un championnat de Ligue 1 réputé très physique, Kamory Doumbia, 1,70m pour moins de 60 kilos, compte parmi les dernières espèces d'un poste en voie de disparition. Il s'inspire de l'international brésilien passé par Liverpool et Barcelone, Philippe Coutinho. Même profil et même gabarit : vif, remuant et technique, enclin à donner le tournis aux adversaires.

Pour ce fan de Didier Drogba, jouer en Ligue 1 a toujours été un rêve d'enfant, nourri par les succès de ses « grands frères » maliens venus conquérir l'Hexagone comme Hamari Traoré (ex-Rennes et Reims, aujourd'hui au Paris FC), son aîné au centre Jean-Marc Guillou, qui prenait soin de lui en le privant « du téléphone portable le soir ».

Ce rêve, il a fallu le conquérir, étape après étape, jamais dans la facilité et toujours avec la patience : « Quand je suis arrivé, j'étais en réserve, donc du coup, j'ai commencé à jouer tout doucement. J'ai vu la différence avec l'intensité, l'agressivité. Après, quand je suis monté avec les pros, je n'ai pas joué directement. J'étais souvent sur le banc, je rentrais à la fin, et après, je me suis adapté tout doucement comme ça », confie Kamory Doumbia lors d'un entretien organisé par la Ligue de football professionnel.

Celui qui s'est fait connaître avec fracas grâce à un quadruplé un soir de décembre 2023 contre Lorient est désormais installé en Ligue 1 et à Brest. Ce samedi 4 octobre, Brest accueille Nantes pour la 7e journée de Ligue 1 (17h TU). Et la « Toupie » compte une nouvelle fois guider ses amis vers une troisième victoire de suite cette saison, après les succès contre Nice (4-1) et Angers (2-0).

Kamory Doumbia aimerait revoir Hamari Traoré en sélection Interrogé sur l'absence de son ex-coéquipier et capitaine en sélection, Hamari Traoré, suspendu par la Fédération malienne, Kamory Doumbia se désole de la situation. « Ça fait mal, ça fait mal, parce que j'aimerais bien qu'il (Hamari Traoré) soit avec nous, parce qu'il a toujours été un bon cadre pour nous. Après, cela ne dépend pas que de moi, sinon, même demain, j'aimerais qu'il soit là. Il apporte son expérience et beaucoup de choses. Il a été le capitaine. Il a donné l'exemple et on le suivait quand on était petits. Il a toujours porté fièrement le maillot, a toujours essayé d'emmener haut le Mali. Il a toujours été là pour défendre les couleurs du pays.»