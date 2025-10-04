Tunisie: Tunis-Ariana-Manouba - la rocade X20 sur le point d'entrer en service

Le projet de la rocade « X20 », reliant la route régionale 31 à l'autoroute Tunis-Oued Zarga, a atteint un taux d'avancement de 95% et devrait être opérationnel d'ici décembre, a indiqué à l'agence TAP, une source responsable en charge du dossier.

Long de 15,5 km et traversant les gouvernorats de l'Ariana, Manouba et de Tunis, ce tronçon crucial mobilise un investissement global d'environ 140 millions de dinars. Sa mise en service est appelée à fluidifier sensiblement le trafic dans la région et à améliorer les conditions de mobilité des usagers.

Lors d'une visite effectuée le 5 septembre dernier sur le chantier de certains tronçons à l'Ariana, le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, avait enjoint au consortium d'entreprises en charge du projet de mobiliser l'ensemble des moyens humains et logistiques nécessaires afin d'accélérer le rythme d'exécution.

Le ministre avait également insisté sur le respect des engagements contractuels pour livrer l'infrastructure avant la fin de l'année, après une série de retards constatés.

Un ultimatum avait été fixé au contractants pour lever les entraves et résoudre les problèmes techniques en suspens, afin de garantir l'entrée en exploitation effective de la rocade à l'horizon décembre 2025.