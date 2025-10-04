Tunisie: L'ESS tenue en échec sur le fil par le ST - Encore des points perdus...

Au moment le plus inattendu, après avoir fait le plus dur, l'Etoile du Sahel s'est fait rejoindre au score en fin de match. Ce qui laisse place à l'amertume.

- Alors que les Etoilés ont eu une entame idéale, avec un but précoce, les voilà retombés dans leurs travers.

Résultat : expulsion rapide et inattendue de Aouani, blessure momentanée de Senghor sorti sur civière, avant de revenir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le pire a été frôlé. Rien à se mettre sous la dent quasiment côté étoilé au premier half, hormis l'abattage de Slah Ghedamsi pour repousser les assauts stadistes en véritable patron de la défense. Tout comme Nassim Hnid qui a réussi un bon match, dans l'ensemble.

On a eu l'impression de voir une Etoile à deux visages, timide et timorée en première mi-temps et bien meilleure en seconde période.

Le milieu de terrain, complètement absent lors des 45 premières minutes, ayant repris des couleurs après la pause.

Fin de match loupée

L'entrée en seconde période de Dhaoui, à la place d'Al Qalib, qui a fourni beaucoup d'efforts, a permis de créer un peu le danger devant.

L'Algérien Ben Maazouz, rentrant en lieu et place de Senghor, a saisi l'occasion initiée par Dagdoug et Ben Choug, pour tromper la vigilance de l'arrière-garde stadiste aux abois.

Mais qui dit début de match raté, dit généralement fin de match tout aussi ratée et manquée. La sentence est tombée en fin de partie, le Stade Tunisien a privé l'Etoile de deux points supplémentaires et garde son invincibilité, durant cet exercice, l'ESS n'ayant pas réussi à garder son but d'avance.

Un match, où joueurs et supporters sont passés par tous les états. Sur le but, le Nigérian Uche Goodlad n'est pas exempt de reproche et aurait dû mieux couvrir la balle.

Regarder devant

Au sortir de ce match qui a laissé un goût amer, on veut, côté étoilé, aller de l'avant et positiver autant que possible.

Ainsi, en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur étoilé Mohamed Ali Nafkha s'est dit mécontent du résultat : «Dommage, une erreur a conduit au match nul. Ce point du nul ne nous suffit pas.

On va travailler pour s'améliorer devant et être meilleurs. On a une équipe qui s'améliore et se bonifie, au fil des matchs.

Comme je l'ai dit et redit, nous avons beaucoup de lacunes à corriger et dès lors, on sera meilleur».

Malgré la déception qui se lit sur son visage, Nassim Hnid, lui, a fait part de ses impressions : «Depuis la 10e minute, on a joué diminué numériquement, mes partenaires n'ont pas démérité. On a ouvert le score, avant de concéder un but en fin de match? On doit vite se concentrer sur le prochain match, qui va être plus difficile».

Mais plus que les deux points perdus, ce sont les absences qui risquent d'influencer les prochains matchs.

Par-dessus tout, c'est l'absence de deux maillons forts de l'attaque étoilée contre l'Espérance ce dimanche qui pèsera lourd. A savoir, Aouani expulsé et Anan pour cumul de trois cartons jaunes.