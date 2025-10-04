Tunisie: Ligue 2 - 3e journée - BSB-CSHL - Le choc

Dans le groupe A, Baath Bouhajla recevra le CSHL. En poule B, Kalaâ Sport vise l'échappée...

La Presse -- La troisième ronde de L2 se déroulera en deux temps. Surprenant leader du groupe A, Baâth Bouhajla va recevoir aujourd'hui les Verts du CSHL. Mission délicate mais dans les cordes du BSB. Dans le rétroviseur du premier de cordée, le Croissant Chebbien, El Makarem de Mahdia et l'US Tataouine sont en embuscade, à deux longueurs du BSB.

Ainsi, si l'EMM et l'UST évolueront hors de leurs bases, respectivement à Ben Arous et Sfax, le CS Chebba, aura, quant à lui, l'avantage du terrain, à la réception de l'ESHS. Passons au ventre mou du classement avec le CS Msaken qui reçoit le SAMB et l'Association Mégrine Sport qui se déplace chez l'AS Agareb. Enfin, entre l'US Bousalem, avant-dernier, et l'OC Kerkennah, lanterne rouge, le vainqueur s'offrira forcément un bol d'air, alors que le vaincu pourrait s'enliser davantage.

ASK-OSB : attention à la marche

Demain, place aux rencontres inscrites dans l'agenda du groupe B. Solide leader avec deux unités d'avance sur un quintette de poursuivants, Kaâla Sport entend entretenir sa position à la réception de l'US Bouchemma. Derrière les Sahéliens, ça se bouscule avec un groupe d'équipes à l'affût.

Ainsi, deux co-dauphins, à savoir, le SCM et EGSG, vont en découdre à Moknine, alors qu'au même moment, la Stayda, sur la même ligne que le duo cité ci-haut, croisera l'US Ksour Essef à Gabès. Enfin, toujours volet dauphins, le Progrès de Sakiet Eddaïer accueille l'AS Ariana et le CS Redayef reçoit le CS Korba.

Le programme

Demain

Groupe A

SC Ben Arous-EM Mahdia

US Bousalem-OC Kerkennah

CS Msaken-SA Menzel Bourguiba

CS Chebba -ES Hammam-Sousse

BS Bouhajla-CS Hammam-Lif

Sfax Railways Sports-US Tataouine

AS Agareb-Mégrine Sport

Dimanche

Groupe B

Kalaâ Sport-ES Bouchemma

SC Moknine-EGS Gafsa

PS Sakiet Eddaier -AS Ariana

AS Jelma -Jendouba Sport

AS Kasserine-Olympique Sidi Bouzid

Stade Gabésien-US Ksour Essef

CS Redayef-CS Korba

NB : Coup d'envoi à 15h00.