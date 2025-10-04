Dans « L'Effacement », en salles dès ce mercredi 8 octobre 2025, Karim Moussaoui livre un film troublant et sensible sur la perte d'identité, le poids de la filiation et le silence d'une jeunesse étouffée. Une oeuvre entre drame social et fantastique intérieur, portée par l'élégance d'une mise en scène maîtrisée et la puissance d'un récit universel.

La Presse -- Dès ses premiers films, « Les Jours d'avant » puis « En attendant les hirondelles », le réalisateur algérien Karim Moussaoui s'est imposé comme une voix essentielle du cinéma maghrébin contemporain. Une voix douce mais lucide, qui capte les vibrations de la jeunesse dans une société figée, le désenchantement face aux héritages pesants, et l'aspiration, parfois muette, à un ailleurs, ou simplement à un souffle.

Avec «L'Effacement», adapté du roman de Samir Toumi publié en 2016, Moussaoui poursuit cette exploration du désordre intérieur, mais en y ajoutant cette fois une dimension presque fantastique, comme si le réel lui-même ne suffisait plus à dire le mal-être.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au coeur du film, deux frères : Réda (Sammy Lechea), le cadet soumis, et Fayçal (Idir Chender), l'aîné rebelle. Tous deux vivent, ou ont vécu, dans une maison bourgeoise d'Alger, sous l'autorité écrasante de leur père, Youcef (Hamid Amirouche), puissant dirigeant de la principale société d'hydrocarbures du pays. Un patriarche à l'ancienne, intraitable, qui décide pour ses fils comme on impose une destinée.

Quand Youcef meurt soudainement, Fayçal est déjà parti, ayant choisi de fuir le carcan familial. Mais Réda, lui, reste. Et c'est là que tout vacille : son reflet disparaît du miroir. Littéralement. Ce motif étrange, presque onirique, devient le centre de gravité du film. Il traduit une réalité plus profonde : celle d'un homme qui ne parvient plus à se reconnaître, ni dans ce qu'il vit, ni dans l'image qu'il donne aux autres.

Un effacement psychique autant que symbolique, dans une société où l'individu s'efface souvent derrière les rôles sociaux, les attentes parentales, les normes figées. La force du film tient dans cet équilibre subtil entre ancrage social et dérive mentale. L'Algérie que filme Karim Moussaoui est bien réelle : ses codes familiaux, ses hiérarchies professionnelles, ses silences masculins. Mais elle est aussi hantée : par le poids du passé, par l'incapacité à inventer l'avenir, par cette jeunesse coincée entre respect et rupture, transmission et trahison.

La mise en scène, précise et pudique, évite les effets appuyés. Tout passe par les regards, les silences, les absences. La caméra suit Réda dans sa lente décomposition, son impossibilité à dire non, son désir d'exister autrement -- ou juste d'exister. Le fantastique n'est jamais une échappatoire, mais une autre façon de montrer ce que les mots peinent à exprimer : la solitude intérieure, la perte de soi.

Avec «L'Effacement», Karim Moussaoui prolonge son oeuvre cohérente et profondément humaine. Il interroge encore et toujours cette question centrale : comment devenir quelqu'un, dans un monde qui vous assigne un rôle dès la naissance ? Comment sortir de l'ombre d'un père, d'un pays, d'un passé ?

Plus qu'un drame familial, «L'Effacement» est une métaphore sur l'Algérie d'aujourd'hui, et peut-être sur toutes les sociétés où l'on hérite davantage qu'on ne choisit. C'est aussi un miroir tendu à tous ceux qui, un jour, se sont demandé s'ils existaient vraiment, ou s'ils n'étaient que l'image que les autres attendent d'eux.

Porté par l'interprétation sobre et touchante de Sammy Lechea, épaulé par Idir Chender et Hamid Amirouche, « L'Effacement » est un film nécessaire, profondément contemporain. Une oeuvre qui prend le temps, qui creuse le silence, qui ose la métaphore pour mieux parler du réel.

A découvrir dans les salles tunisiennes à partir du mercredi 8 octobre 2025. Un film à ne pas rater pour les amateurs, de récits profonds et de regards singuliers.