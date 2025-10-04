Tunisie: Journées théâtrales arabes de Sétif - Jalel Eddine Saâdi, meilleur acteur

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par La Presse avec TAP

Pour son rôle dans la pièce Al Mouhajirane, adaptée par Lassaâd Ben Hassine et mise en scène par Hafedh Khélifa le réunissant avec Slah Msadeq, Jalel Eddine Saâdi se distingue.

L'acteur Jalel Eddine Saâdi a remporté le Prix de la meilleure interprétation masculine pour son rôle dans la pièce Al Mouhajirane (Les deux émigrés) du metteur en scène Hafedh Khalifa lors de la troisième édition des Journées théâtrales arabes de Sétif (Algérie) organisées du 26 au 30 septembre 2025. Ont participé à cette édition des représentations théâtrales de Tunisie, Algérie, Libye et Irak pour un événement intitulé « Sétif, pôle de l'art et des artistes.

Al Mouhajirane est la seule oeuvre représentant la Tunisie, une production de la société Les deux Rives, avec le soutien du Fonds national d'encouragement à la création littéraire, et est basée du texte de l'écrivain polonais Slawomir Mrozek. Cette oeuvre est adaptée par le dramaturge Lassaâd Ben Hassine dans une pièce réunissant les grands artistes Slah Msadeq et Jalel Eddine Saâdi.

Outre la participation de la pièce à la compétition officielle, la présence tunisienne était significative lors de cette édition. Le metteur en scène tunisien Hafedh Khelifa a dirigé un atelier de formation intitulé « L'atelier d'interprétation de la Commedia dell'Arte italienne » et l'actrice tunisienne Wahida Dridi était également membre du jury du festival. Les Journées théâtrales arabes de Sétif sont organisées chaque année à l'initiative de l'Association «Art de la créativité culturelle».

