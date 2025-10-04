Afrique du Nord: La Tunisie, l'exemple

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)
Par Abdelkrim DERMECH

Ceux qui soutiennent que le mois de novembre est, en Tunisie, le mois par excellence des grands événements historiques, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, culturels et aussi à dimension civilisationnelle, savent lire l'Histoire, en tirer les enseignements et en saisir aussi les significations.

En effet, de novembre 1911 quand les Tunisiens se sont dressés contre le colonisateur qui a voulu détruire le cimetière du Jellaz pour élargir la voie ferrée en passant par le 1er novembre 1932 quand le leader Habib Bourguiba a publié le premier numéro du journal L'Action Tunisienne jusqu'à novembre 2025 quand la Tunisie va abritera le congrès de «l'Alliance des civilisations et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales», notre pays, sous l'impulsion du Président Kaïs Saïed, a réussi à pérenniser son image d'espace privilégié où se forge l'Histoire et où l'humanité entière a pris l'habitude de découvrir les initiatives les plus courageuses et les propositions les plus audacieuses partant du fait qu'à travers leur Président, les Tunisiens ont toujours réussi à tâter le pouls de l'Histoire et à répondre présent lors de ses grands rendez-vous.

Aujourd'hui, au moment où le monde vit un instant particulier marqué par les profondes transformations imposées par les événements du 7 octobre 2023 à Gaza, la révolte des Brics qui ne tolèrent plus le diktat des yankees et la résurrection du Vieux Continent qui se révolte lui aussi et rejette les contraintes héritées de la Seconde Guerre mondiale, la Tunisie offre à l'humanité l'opportunité de se prendre en charge, de se libérer des démons d'un passé qui n'honore personne et de faire régner la voix de la raison, du dialogue, de la tolérance, valeurs cardinales présidant à l'instauration de la sécurité internationale et de la paix permanente entre les peuples d'abord et les gouvernants ensuite, exhortés, eux aussi, à se libérer de leurs complexes et principalement de leurs agendas de politique politicienne.

Et la Tunisie, qui vient de faire l'objet d'un hommage plus que mérité de la part du secrétaire général de l'ONU, ouvre grandes ses portes pour que le monde vienne sur son sol béni penser son avenir et répandre sur la plus large échelle possible les idéaux de dialogue, de sécurité, de paix et de solidarité.

Et en choisissant la Tunisie pour voir naître un nouvel ordre mondial, l'on reconnaît expressément et méritoirement ce que le pays de Carthage, de Kairouan et de la Zitouna a fait pour que triomphent la liberté et la tolérance.

