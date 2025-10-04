Tunisie: Kairouan - La récolte des olives estimée à 248.000 tonnes

- La récolte des olives dans le gouvernorat de Kairouan est estimée à 248.000 tonnes d'olives, soit 50.000 tonnes d'huile (contre 195.000 tonnes d'olives et 40.000 tonnes d'huile l'année dernière, soit une augmentation de 20%.

Lors de plusieurs réunions au siège du gouvernorat, des mesures pour garantir les meilleures conditions de cueillette ont été prises par les responsable régionaux afin d'assurer une production d'huile de qualité et de protéger l'environnement contre la pollution engendrée par la transformation des olives.

Ainsi, les techniciens agricoles ont sensibilisé les fellahs à la bonne méthode de cueillette, afin qu'ils évitent le gaulage, et à l'emploi des caisses pour le transport des olives et non des sacs en plastique.

Et parmi les problèmes qu'on rencontre chaque année figure la gestion de la margine, un produit nocif, d'où l'importance de l'existence de bassins de stockage, en vue d'un traitement par évaporation.

Par ailleurs, la rareté de la main-d'oeuvre et son coût élevé préoccupent toujours les agriculteurs, outre le coût du transport et de la trituration, ainsi que les problèmes de pillage et de vol, d'où l'urgence de la mise en place de plans sécuritaires efficaces.

Rappelons que le gouvernorat de Kairouan compte 11.300.000 oliviers plantés, couvrant une superficie de 186.000 hectares répartis en plusieurs variétés dont 85% de type Chamlali, 10% de Oueslati et 5% de Chetoui.

En outre, beaucoup d'oliviers sont millénaires et remontent à l'époque romaine. Et les délégations les plus productrices sont Bouhajla, El Ala, Chebika, Nasrallah, El Hajeb et Haffouz, zones célèbres pour la qualité irreprochable de leur huile d'olive, avec un taux d'acidité très bas ne dépassant pas 0,3 degré. D'où la forte demande des consommateurs au niveau local, régional et national.