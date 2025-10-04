Tunisie: Internat du lycée pilote de Kairouan - Nuit cauchemardesque pour les pensionnaires

- Dans la nuit du 1er au 2 octobre, un délinquant s'est introduit au bloc de l'internat non seulement des élèves du lycée pilote, mais aussi des élèves du lycée Dar El Amen et les a terrorisés à l'aide d'un couteau afin de les délester de leurs téléphones portables et de leur argent après avoir réussi à ouvrir deux portes...

Beaucoup de panique et d'angoisse chez ces adolescents élites qui se croyaient à l'abri de tout danger. Fort heureusement, cet énergumène ne s'est pas introduit dans le bloc réservé aux filles internes.

Où est donc passé le gardien ? Et le surveillant de nuit et le surveillant général de l'internat qui ne se sont rendu compte de cet incident qu'après l'intrusion du voleur ?

Et en cette journée du 2 octobre, tous les élèves du lycée pilote ont décidé de faire grève pour protester contre l'insécurité au sein de leur établissement censé être bien protégé. En outre, ils déplorent l'état insalubre du bloc sanitaire, ce qui oblige les élèves à ne pas boire pendant toute la journée afin de ne pas aller aux toilettes où ils peuvent attraper des bactéries !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, l'environnement jouxtant le lycée pilote est envahi par les ordures et les détritus.

Le jeune Adel H. n'arrive pas à cacher son émotion : «Etre réveillé en pleine nuit par un malfrat sous la menace d'un grand couteau restera à jamais gravé dans ma mémoire... Un vrai cauchemar...Pour l'instant, je ne suis ni ici, ni là, ni moi-même, ni un autre, rien qu'une machine à tuer le temps, le temps qui d'ordinaire meurt si vite».

Son camarade Ridha Z., renchérit : «En cette nuit cauchemardesque, mes amis et moi étions sans recours, sans soutien. On se sentait impuissants contre cet individu dangereux... C'est scandaleux ce qui arrive au sein de notre internat. A mon avis, c'est le sentiment d'impunité qui encourage chaque jour les délinquants aux antécédents judiciaires à récidiver, car passer deux ou trois mois en prison équivaut à un congé éphémère...».

Les larmes inondaient ses yeux d'un gris vert bien défini... Sur ce visage qui m'avait paru si neutre, je découvrais une subtilité qui me déconcertait, ses émotions sincères m'ont beaucoup touchée...

Rappelons que le malfrat a été déjà arrêté par les forces sécuritaires et que les responsables régionaux se sont rendus au lycée pilote pour discuter avec les élèves et les enseignants concernant leurs préoccupations.