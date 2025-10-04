Tunisie: Le stock des barrages dépasse les 660 millions de m³

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 28,0 % à ce jour, soit un volume de 661,695 millions de mètres cubes, selon les données publiées ce vendredi par l'Observatoire tunisien de l'eau.

Ce chiffre marque une hausse significative par rapport à la même période en 2024, où le taux n'était que de 21,6 %, équivalant à 507,392 millions de m³. Cela représente un gain de plus de 154 millions de m³ en une année.

Cette amélioration des réserves en eau est principalement due aux pluies abondantes tombées ces derniers jours, notamment dans le nord et le centre-ouest du pays, régions où se trouvent les principaux barrages tunisiens.

Les autorités espèrent que cette tendance se poursuivra afin d'atténuer les effets de la sécheresse persistante qui affecte la Tunisie depuis plusieurs années.