Maroc: Walid Regragui - Nous devons gagner contre le Bahreïn et le Congo pour rester dans une dynamique positive

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, jeudi à Salé, que l'équipe nationale doit gagner ses deux prochains matchs contre le Bahreïn et le Congo pour rester dans une dynamique positive et progresser constamment.

S'exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, pour présenter la liste des joueurs convoqués pour disputer ces deux matchs, Regargui a indiqué que "ce qui importe, c'est la victoire pour pouvoir progresser et améliorer notre classement FIFA où on est la meilleure équipe arabe et africaine. Cela prouve que nous sommes réguliers et c'est ce qui est le plus important pour nous".

Commentant le choix du Bahreïn en tant que sparring-partner, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), le sélectionneur national a souligné qu'"il est nécessaire de jouer dans toutes les situations et que le Bahreïn présente une bonne opposition car il a fait de bons matchs contre le Japon et l'Arabie Saoudite", précisant que "c'est une bonne opportunité pour jouer et rester compétitif".

Revenant sur l'absence de plusieurs joueurs pour blessure, à l'instar de Soufiane Rahimi, Achraf Dari, Azzedine Ounahi et Noussair Mazraoui, il a estimé qu'"il est difficile d'avoir une équipe type, mais l'important c'est que nous avons une profondeur dans le banc et que les joueurs présents sont capables de faire du bon travail".

L'équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), avant de croiser le fer avec le Congo pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), le 14 octobre au même stade.

Botola Pro D1

La Botola Pro D1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 4ème journée selon le programme qui suit :

Samedi

16h00 : RCAZ-KACM

18h00 : IRT-FUS

Dimanche

16h00 : HUSA-DHJ

16h00 : USYM-OD

18h00 : UTS-RSB

20h00 : OCS-AS FAR

A noter que les matches CODM-WAC et Raja-MAS devaient être disputés vendredi.

Botola Pro D2

Ci-dessous le programme de la deuxième journée de la Botola Pro D2 de football :

Samedi à 16h00

CJBG-KAC

RAC-JSS

SM-CAK

WAF-WST

Dimanche à 16h00

A.Tiznit-RBM

US.Boujaad-MCO

USMO-SCCM

Dimanche à 18h00

MAT-JSM.