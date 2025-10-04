Maroc: Coup d'envoi du 16e Festival Issni N'Ourgh international du film amazigh

La 16e édition du Festival Issni N'Ourgh international du film amazigh (FINIFA) s'est ouverte mercredi soir à Agadir.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, qui connaît la participation de 42 films, a été marquée notamment par la présentation des membres des jurys du festival ainsi qu'un hommage appuyé rendu à l'acteur Moubarak Atash en reconnaissance de ses contributions au rayonnement du cinéma amazigh.

Trois compétitions majeures rythment cette édition à savoir : la Compétition officielle amazighe, la Compétition internationale et le Prix national de la culture amazighe, indique un communiqué des organisateurs.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Rachid Bouksim, a souligné que l'organisation de cet événement vise à contribuer à la promotion de l'industrie cinématographique nationale tout en renforçant l'ouverture sur les expériences internationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Et d'ajouter que la Compétition officielle amazighe de ce festival est dédiée à la promotion du cinéma amazigh, dans ses formes les plus variées (fiction, documentaire, expérimental), alors que la Compétition internationale vise à croiser les regards, mettre en valeur des expressions cinématographiques diverses et offrir une scène internationale aux cinéastes engagés.

Le prix national de la culture amazighe remis dans le cadre des prix nationaux de la culture amazighe, symbolise le lien entre tradition, modernité et expression culturelle contemporaine, a-t-il précisé.

Selon les organisateurs, cette édition qui se poursuivra jusqu'au 08 courant, met l'accent sur des oeuvres traitant notamment les thématiques de la mémoire ainsi que la modernité, tout en donnant libre cours à la diversité de la créativité amazighe.

Outre les projections de films, le festival propose une série de rencontres professionnelles et d'ateliers (master class), favorisant la promotion des oeuvres artistiques, l'échange d'expertise et la création de ponts de coopération.

A noter que le FINIFA est organisé en partenariat avec le Conseil régional Souss-Massa, la Commune urbaine d'Agadir, l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM) et avec la participation du Centre cinématographique marocain (CCM).