Maroc: Les médias brésiliens accusent le coup de la défaite face au Lionceaux de l'Atlas

Le match contre le Mexique, l'occasion de procéder à un turn-over du Onze national

La presse brésilienne a largement commenté, jeudi, la défaite de la Seleçao face au Maroc (2-1) lors du Mondial de football des moins de 20 ans au Chili, un revers qui compromet sérieusement les chances de qualification du Brésil pour les huitièmes de finale et qu'il a été difficile d'encaisser.

Désemparée, la presse semble retourner en vain sur les occasions manquées de la sélection sud-américaine, comme pour digérer l'amertume du choc.

Le portail UOL souligne que les buts de Maamma et Zabiri ont scellé la victoire des Marocains, leaders du groupe C et déjà qualifiés, tandis qu'Iago a réduit l'écart pour le Brésil dans les arrêts de jeu. Avec un seul point en deux matches, la Seleçao, quintuple championne de la catégorie, se retrouve hors de la zone de qualification avant d'affronter l'Espagne.

Selon CNN Brasil, la Seleçao « continue sans victoire » et reste en troisième position du groupe C, avec un seul point contre six pour le Maroc. Le média rappelle que dans l'autre match de la poule, Mexique et Espagne ont fait match nul (2-2), laissant les Mexicains avec deux points et les Espagnols avec un point.

Le portail Metrópoles met en avant le superbe but de Maamma à la 60e minute et rappelle que la rencontre a été marquée par un penalty annulé par la VAR en faveur des Brésiliens, ainsi que plusieurs occasions manquées, notamment face au gardien marocain Benchaouch, héros du match.

De son côté, O Dia relève que la Seleçao, dominatrice en possession, a manqué de créativité offensive et a fini par s'effondrer face à une défense marocaine bien organisée. Pire encore, le Brésil a de nouveau échoué dans la relance et a été puni par le but de Zabiri à la 76e minute, désorganisant complètement l'équipe et provoquant les chants « olé » des supporters.

Pour O Globo, le Brésil devra impérativement battre l'Espagne samedi à Santiago pour espérer se hisser en huitièmes de finale, soit directement, soit comme l'un des meilleurs troisièmes. Dans le cas contraire, la Seleçao connaîtrait une élimination précoce, un scénario rare dans son histoire.

ESPN Brasil titre : « Le Brésil perd contre le Maroc, se complique la tâche et jouera sa qualification lors de la dernière journée du Mondial U20 ». Le média se replonge dans les moments forts des Brésiliens et souligne que le Brésil, battu 2-1 au Stade national de Santiago, devra battre l'Espagne et espérer un faux pas du Mexique face au Maroc pour se qualifier. En cas de match nul, la Seleçao devra compter sur une défaite mexicaine et un meilleur goal average.

Agência Brasil souligne également que la Seleçao n'a qu'un point au compteur après un nul face au Mexique (2-2) et cette défaite contre le Maroc. L'équipe, menée par l'entraîneur Ramon Menezes, a bien démarré la rencontre mais n'a pas concrétisé ses occasions. En seconde période, le Maroc a pris le contrôle du match et a profité des espaces laissés par le Brésil.

Enfin, le site Terra met en avant la performance solide du Maroc, qui a su exploiter les erreurs défensives adverses pour assurer sa qualification anticipée.

Le Brésil, toujours sans victoire dans ce tournoi (un nul et une défaite), jouera désormais sa survie face à l'Espagne, tandis que le Maroc, déjà assuré de poursuivre son parcours, affrontera le Mexique samedi à 21 heures. Un match qui devrait permettre au staff technique, sous la conduite du sélectionneur Mohamed Ouahbi, de pouvoir reposer ses joueurs cadres et procéder à un turn over en vue de donner du ton aux autres internationaux en perspective du prochain tour où l'EN est assurée d'hériter d'un troisième de groupe.