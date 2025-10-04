Maroc: 5ème édition du Festival du court-métrage de Marrakech - Le prix du meilleur film décerné à 'Milk Brothers'

Le film "Milk Brothers" de la réalisatrice Kenza Tazi a remporté le prix du meilleur film à la 5e édition du Festival du court-métrage de Marrakech (Marrakech Short Film Festival), qui a pris fin mercredi soir à la Cité ocre.

Ainsi, le prix de la meilleure réalisation a été décerné à Ayoub Layoussifi et Zahoua Raji pour leur film "Chikha" alors que celui de la meilleure actrice a été attribué à Nissrine Adam pour son rôle dans le film "Beneath a Mother's Feet".

La mention spéciale du jury a été attribuée au court-métrage "Lady of the Grave" du réalisateur Mohammed Allali.

S'agissant du prix "Nakhil" relatif à la compétition internationale, il a été remporté par le film "Shadows" du cinéaste Beiruty Rand pour la meilleure réalisation, alors que "Stero" des réalisateurs Tevin Kimathi & Milan Tarus s'est vu décerner le prix du meilleur film.

Pour ce qui est de la catégorie prix des partenaires, les films "Beneath a Mother's Feet" et "Mirror To Sell" ont reçu les prix de l'excellence attribués respectivement par le Festival Clermont-Ferrand des courts-métrages et le Festival d'Alexandrie du court-métrage, tandis que "Chikha" et "DarHome" ont remporté le prix de la "Luna Productions".

Sur le même registre, le Festival international du film de Toronto (TIFF) a décerné le prix de l'excellence au film "Milk Brothers", tandis que le Festival Locarno a couronné le court-métrage "Chikha".

Le Festival ZINEBI à Bilbao a, de son côté, honoré toutes les oeuvres en lice.

Par ailleurs, le cinéaste Noureddine Lakhmari a remis le prix du "Coup de coeur" au réalisateur Chaman Ramesh Kishan pour son film "The Zero Line".

Dans une déclaration à la MAP, Fatima Zohra Jouhari, membre du jury, a indiqué que le Festival du court-métrage de Marrakech constitue une plateforme unique pour explorer les oeuvres marocaines et étrangères de ce genre cinématographique, notant que cette édition a connu un engouement significatif des jeunes lauréats de plusieurs instituts et établissements universitaires, témoignant de leur intérêt pour l'industrie du cinéma.

"Les films de jeunes cinéastes marocains projetés lors de cette édition incarnent avec brio la créativité et la diversité des talents au Royaume", a-t-elle affirmé.

De son côté, Nissrine Adam a exprimé sa fierté d'avoir été sacrée meilleure actrice lors du Festival du court-métrage de Marrakech, notant que cette manifestation cinématographique lui a offert l'occasion de rencontrer une pléiade de professionnels du secteur et un large public de cinéphiles.

Cette 5e édition, marquée par des projections en plein air dans des lieux emblématiques de la Cité ocre tels que le Palais El Badii, le Cyber Park et la mythique place Jemaa El Fna, a accueilli le Salvador comme invité d'honneur, illustrant l'ouverture du festival sur le monde, ainsi que sa volonté de renforcer les échanges interculturels entre les continents.

Au programme de ce rendez-vous artistique, qui a eu lieu du 26 septembre au 1er octobre, figuraient plusieurs activités, notamment des workshops, rencontres-débats et projections de films, constituant ainsi un espace privilégié d'échange et de formation pour les jeunes cinéastes, tout en offrant l'occasion au grand public de découvrir les oeuvres récentes du Maroc et d'ailleurs.

En marge de la compétition officielle, le programme "Pitch Your Short", dédié à l'appui aux jeunes créateurs de films, a mis en lumière le projet "Kanaf" de Salma Elbelghiti, qui a également brillé avec son film "DarHome" lauréat du prix de la "Luna Productions", confirmant ainsi sa place en tant que talent féminin émergent de la scène cinématographique marocaine.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Morocco World News, la Commune de Marrakech, le Centre cinématographique marocain et Marrakchi Made, le Festival du court-métrage de Marrakech, l'un des rares festivals de cinéma en plein air, s'impose désormais comme l'un des événements phares dédié à la promotion du court-métrage au Maroc et se veut aussi une plateforme internationale de référence dans ce genre cinématographique.

Bouillon de culture

Vernissage

Le vernissage de l'exposition "Sanctuary Kingdom" de l'artiste maroco-américain Rachid Bouhamidi a eu lieu, jeudi soir à l'Espace Rivages au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger à Rabat, en présence de plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture.

L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 3 novembre prochain, rassemble plusieurs oeuvres de grand format, réalisées à l'huile sur toile, où l'artiste explore une quête d'équilibre et de pureté entre formes et couleurs. Sa création offre une expérience visuelle captivante, portée par une richesse chromatique et l'usage de contrastes subtils pour mettre en valeur la lumière.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bouhamidi a indiqué s'être inspiré des traditions artistiques classiques et populaires du Maroc, en particulier le zellige. "J'ai toujours été fasciné par la culture marocaine, bien que je n'aie eu l'occasion de découvrir le pays qu'à l'âge adulte", a-t-il confié.

L'artiste a souligné que cette exposition constitue à la fois l'aboutissement d'un désir de longue date et une occasion idoine pour réaffirmer son attachement au Maroc.

Né en 1981 à Palm Springs aux Etats-Unis, d'une mère française et d'un père marocain, M. Bouhamidi vit et travaille à Los Angeles. Il est diplômé en Beaux-Arts de la School of the Art Institute à Chicago et titulaire d'un master en peinture de l'Université de Boston. Son parcours artistique l'a conduit à exposer aux Etats-Unis, en Europe et au Maroc.