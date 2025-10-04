Maroc: Commémoration du 70ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume

Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération a célébré, jeudi dans la commune d'Ajdir (province de Taza), le 70ème anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume, une étape glorieuse dans la lutte héroïque du peuple marocain pour le recouvrement de sa liberté et de son indépendance.

S'exprimant lors d'un meeting organisé au cimetière d'Ajdir, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustafa El Ktiri, a indiqué que la commémoration de l'anniversaire du lancement des opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume constitue un événement national de grande importance dans l'histoire du Royaume, jalonnée d'épopées et de gloires pour la libération et l'indépendance.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur des systèmes et des études historiques au Haut-Commissariat, Hmida Maaroufi, il a souligné que c'est dans une atmosphère empreinte des plus hautes valeurs patriotiques, marquée par l'enthousiasme, la mobilisation et la vigilance nationale que se renouvelle cette rencontre à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement, les 1er et 2 octobre 1955, des premières opérations de l'armée de libération dans le Nord du Royaume.

"Il s'agit d'un événement qui a incarné l'une des plus grandes épopées de bravoure, de dignité et de fidélité, et qui a scellé l'unité indéfectible entre le Trône alaouite et le peuple marocain dans la défense des valeurs sacrées, des constantes nationales et de l'intégrité territoriale", a-t-il dit.

Et d'ajouter que les fils de la province de Taza se sont toujours illustrés par leur participation décisive et leur engagement constant dans les rangs de la lutte contre l'occupation étrangère et la domination coloniale, précisant que l'histoire témoigne de leur vaillance et de leur fierté à défendre la patrie face à toutes les menaces.

En témoignent, a-t-il détaillé, les dizaines de batailles et affrontements menés entre 1913 et 1926, dépassant soixante combats contre les forces coloniales, dont celles de Jouana, Meknassa Tahtania, Oued Lahdar, Boulegraphe, Béni Bouquitoun, Aïn Bouklal, El Fzzazra, El Jbbarna, Mssila, Béni Oujane, Bab El Mourouj, Jamaa El Khamsine, Bab Azhar, Sidi Belkacem et Jbel El Hlifat.

Il a estimé que la commémoration de cet anniversaire glorieux est une occasion pour transmettre aux nouvelles générations les leçons de sacrifice, d'abnégation et de fidélité, et pour préserver la mémoire historique nationale.

C'est pourquoi, a souligné M. El Ktiri, le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération accorde une attention particulière à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine, à travers l'organisation de colloques, journées d'étude, publications, partenariats, construction de monuments commémoratifs et mise en place de 106 espaces de mémoire à travers le Royaume, dont trois dans la province de Taza.

Il a fait savoir qu'à ce jour, le Haut-Commissariat a produit plus de 883 publications (thèses universitaires, biographies, récits, études), ainsi que 45 numéros de la revue Mémoire nationale et une encyclopédie en 31 volumes sur le Mouvement national et la résistance, précisant que plus de 4,2 millions de documents historiques ont été collectés et reproduits à partir d'archives françaises, espagnoles, russes et turques.

Cette rencontre a été l'occasion pour rendre hommage à 12 anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération de la province de Taza, dont 10 à titre posthume, en leur témoignant gratitude et reconnaissance pour leur patriotisme et leurs sacrifices, et pour la distribution de 50 aides sociales au profit de la famille de la résistance.