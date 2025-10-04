Sénégal: Forte croissance du secteur secondaire en juillet

Un secteur secondaire en progrès de 11,8 % en juillet 2025, des activités extractives en recule...la note de conjoncture économique de la direction de la prévision et des études économiques (Dpee) de juillet donne plusieurs enseignements.

Une embellie. Selon la note de conjoncture économique de la direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l'activité du secteur secondaire a progressé de 11,8 % en juillet 2025, en variation mensuelle.

Cette performance est notamment portée par la filature, le tissage et l'ennoblissement textile (+104,2 %), la fabrication de produits agroalimentaires (+9,1 %), la construction (+19,9 %), le raffinage du pétrole et cokéfaction (+33,7 %), la fabrication de produits chimiques de base (+39,6 %). Les autres industries manufacturières (+9,5 %), la production et distribution d'électricité et de gaz (+6,7 %), la fabrication de ciment et autres matériaux de construction (+13,6 %). En revanche, les activités extractives ont reculé de 3,9 %. En glissement annuel, le secteur secondaire a progressé de 8,1 %, porté par les activités extractives (+29,8 %), notamment les hydrocarbures (+41,7 %), le raffinage du pétrole (+344,1 %), le textile (+12,7 %), le bois (+30,4 %) et les produits d'entretien (+26,1 %). Toutefois, la fabrication de matériels de transport (-66,9 %), la construction (-9,2 %), les autres industries manufacturières (-10,9 %) et le travail du caoutchouc et du plastique (-22,1 %) ont accusé un repli.

Croissance du secteur tertiaire

Le secteur tertiaire a enregistré une hausse de 4,6 % en variation mensuelle, grâce au dynamisme du transport (+18,8 %), de l'hébergement-restauration (+4,3 %), de l'information-communication (+8,6 %), des activités immobilières (+25,3 %), des services de soutien (+14,7 %) et de la santé (+15,7 %). Des contreperformances ont toutefois été relevées dans les services spécialisés, scientifiques et techniques (-25,5 %) et les activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives (-16,5 %). Sur un an, le tertiaire n'a progressé que de 0,2 %, grâce au transport (+10,3 %), aux services financiers et d'assurance (+3,3 %), aux services immobiliers (+2,8 %), à l'administration publique (+3,2 %) et aux services de soutien (+13,6 %). En revanche, des baisses ont été enregistrées dans les services spécialisés (-20,2 %), l'information-communication (-1,6 %), la santé (-6,8 %), la culture-loisirs (-1,3 %) et le commerce (-0,9 %).

En juillet 2025, l'emploi salarié a progressé de 3,3 % en variation mensuelle, grâce à l'augmentation des effectifs dans le secondaire (+5,4 %) et, dans une moindre mesure, dans le tertiaire (+0,6 %). Par branche, les effectifs salariés ont augmenté dans l'industrie (+6,1 %), les services (+0,5 %) et le commerce (+1,0 %). En glissement annuel, le nombre de salariés a progressé de 7,4 %, porté par le secondaire (+9,8 %) et le tertiaire (+4,5 %). Dans le détail, les industries ont enregistré une hausse de 16,3 %, notamment la fabrication d'autres produits manufacturés (+29,9 %).