Sénégal: Centenaire du lycée Lamine Gueye - Abdourahmane Ndiaye « Adidas » à l'honneur

Dans le cadre des festivités marquant le centenaire du Lycée Lamine Gueye (anciennement Lycée Van Vo), une conférence exceptionnelle sera animée par M. Abdourahmane Ndiaye dit « Adidas », figure du basketball sénégalais et international, selon le communiqué de l'établissement.

L'événement se tiendra le samedi 4 octobre 2025 aura sein du lycée sous le thème : « L'approche sportive au service de la réussite académique et professionnelle : construire avec méthode, engagement et résilience ». Ce moment permettra aux élèves, enseignants, anciens du lycée et partenaires de s'inspirer de son expérience.

Un parcours sportif et éducatif

Abdourahmane Ndiaye « Adidas » est présenté dans le communiqué comme l'invité prestige de cet événement. Il est un ancien double champion d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal (en 1971 et 1978). Il a été désigné meilleur joueur africain en 1973 et 1974 et a participé aux Jeux Olympiques de Munich en 1972.

Devenu ensuite entraîneur professionnel en France et au Sénégal, l'ancien coach du Sénégal a remporté plusieurs titres, notamment la Coupe de France en 2000 et la Coupe FIBA Europe en 2003. Il a également été élu Entraîneur de l'année en Ligue féminine française à deux reprises.

Selon le communiqué, Abdourahmane est également reconnu pour son leadership éducatif et sociétal au-delà de ses succès sportifs. Il a formé de nombreuses générations de basketteurs et basketteuses, en prônant une vision pédagogique du sport basée sur la discipline, la responsabilité et l'intégrité. Son parcours, toujours selon le communiqué, illustre l'importance du sport comme outil d'éducation et de résilience.