Sénégal: La touche attrayante de Marie Rose khady Fatou Faye

Le communiqué du Conseil des ministres d'avant-hier a été marqué par une innovation avec un nouveau format. Selon des responsables de la communication du gouvernement comme Mame Gor Ngom, directeur du Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv), ce nouveau format vise à rendre plus visibles les mesures du gouvernement avec des messages clairs.

Après le réaménagement du gouvernement effectué le 6 septembre 2025, cette institution a eu un nouveau porte-parole en la personne de Marie Rose Khady Fatou Faye. Nommée, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les institutions et Porte-parole du gouvernement, elle a remplacé, au porte-parolat, le ministre de la Formation professionnelle, Moustapha Ndieck Sarré. Lors de son passage au porte-parolat du gouvernement, ce dernier avait innové en lisant des extraits du Conseil des ministres à la Radiotélévision sénégalaise (Rts). Quant à la nouvelle porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye, ses innovations se lisent et se voient sur le communiqué. On a découvert au dernier Conseil des ministres, du mercredi 1er octobre 2025, un nouveau format avec des images et symboles de la République en arrière-plan montés sur le document grâce à un travail infographique. Le texte est plus éclaté avec des intertitres mettant en exergue les différents thèmes abordés lors de la réunion du Conseil des ministres, entre autres innovations.

Selon les responsables de la communication du gouvernement, cela a été bien pensé pour mieux atteindre la cible et faciliter la lecture de ce document. Pour Mame Gor Ngom, directeur du Bureau d'information et de communication du gouvernement (Bic-Gouv), structure qui est partie prenante de l'initiative de ce nouveau format, l'objectif est « d'amplifier l'impact des mesures prises par le gouvernement ». « On insiste avec des messages clairs, sur les résultats attendus et les bénéfices concrets pour les populations. On communique sur du réel, de l'authentique. L'objectif est de transformer les mesures annoncées en leviers visibles de confiance et d'adhésion citoyenne », a expliqué le journaliste Mame Gor Ngom, contacté par « Le Soleil ». Il a ajouté qu'« il nous faut utiliser tous les moyens à notre disposition ».

Pour les perspectives, dans la communication gouvernementale, M. Ngom révèle « qu'il y aura des rendez-vous du gouvernement avec les populations, via la presse ou directement avec les populations qui sont nos cibles », parce que « c'est le principe de la redevabilité » avec de la « transparence » et surtout des communications en langues nationales. Le Bic-Gouv encadre toute la communication gouvernementale en travaillant en étroite collaboration avec le porte-parolat.

Retour du « gouvernement face à la presse »

Mamadou Moustapha Diouf, directeur général adjoint de la communication, interrogé par téléphone, a souligné aussi que le format du communiqué du Conseil des ministres n'est pas figé. Il confie qu'ils ont travaillé sur quatre formats pour une communication simple et accessible en fonction du contexte. Ainsi, il fait noter que parfois, il peut y avoir un format avec un simple compte rendu du Conseil des ministres ou même des conférences de presse avec les ministres concernés. D'ailleurs, pour une communication simple et accessible, le chargé du Suivi à la direction de la communication dudit ministère annonce que bientôt il y aura le retour des conférences « le gouvernement face à la presse ». Il s'agira, selon M. Diouf, d'avoir deux à trois ministres avec la porte-parole du gouvernement face aux journalistes pour aborder les questions d'actualité. Des ministres qui seront invités ainsi à s'adresser à la presse en fonction de l'actualité.