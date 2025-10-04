Les sélections nationales féminines U21 et U18 de beach-volley se préparent à disputer deux rendez-vous mondiaux à Mexico et à Doha. Deux compétitions auxquelles les « Lioncelles » participent pour la première fois et où elles espèrent bien s'illustrer afin de préparer les échéances futures, selon Amadou Sène, président de la Fédération sénégalaise de volley-ball.

Le Sénégal participera, du 6 au 12 octobre 2025, à Doha (Qatar), à la Coupe du monde de beach-volley des moins de 18 ans, puis au Championnat du monde U21 de la même discipline prévu du 14 au 20 octobre à Mexico. Deux évènements majeurs pour lesquels les paires sénégalaises s'activent afin de réussir une bonne entrée en matière et de consolider les acquis des dernières sorties internationales.

Pour le président de la Fédération sénégalaise de volley-ball, Amadou Sène, le rythme de la préparation est soutenu. « C'est une première participation du Sénégal, et particulièrement de notre beach-volley, en Coupe du monde», a-t-il souligné.

Les U18 en immersion avant les Joj 2026

L'équipe U18, composée d'Aïssatou Sarr (Iseg Sports) et de Nafi Ségnane (École polytechnique de Thiès), représentera le Sénégal au Mondial de Doha. « Cette équipe a participé aux Championnats d'Afrique au Nigéria, mais elle a été repêchée, tout comme l'Algérie. C'est une grande opportunité pour le Sénégal, d'autant plus que cette catégorie est concernée par les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 », a expliqué Amadou Sène.

Elles seront encadrées par le coach Abdourahmane Sarr (Police). « L'équipe est en préparation et nous comptons beaucoup sur la tutelle pour nous accompagner. À la base, elle n'était pas qualifiée et a été repêchée. C'est donc une occasion précieuse pour faire une immersion et mieux préparer les Joj 2026 », a-t-il ajouté, précisant que la Fédération qatarie a offert au Sénégal une semaine de stage avant le démarrage du Championnat du monde.

Les U21 qualifiées pour Mexico La paire U21, composée de Dieynaba Thiam et Diouma Ndior (toutes deux pensionnaires de Sococim), encadrée par le coach Assane Sy, s'est qualifiée pour le tournoi mexicain grâce à sa performance au Championnat d'Afrique disputé au Maroc (26-30 juin 2025). Elle poursuit sa mise en jambes à l'École nationale de police. « Ce sera une grande découverte pour les filles. Le ministère des Sports est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que nous puissions participer dans de bonnes conditions. Les démarches administratives sont en cours, notamment pour l'obtention des visas pour le Mexique ainsi que pour le transit par la zone Schengen », a indiqué Amadou Sène.

Il a, par ailleurs, révélé que la Fédération marocaine a proposé au Sénégal un stage de préparation d'une semaine avant le départ de l'équipe pour le Mexique.