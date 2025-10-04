Sénégal: Rentrée scolaire et universitaire - Le Premier ministre prend de nombreuses mesures

Dakar — La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a annoncé, vendredi, à Dakar, une série de mesures prises par le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour un déroulement correct des enseignements scolaires, universitaires et professionnels, dont le recrutement de 500 enseignants-chercheurs et de 200 enseignants vacataires.

"Il s'agit de finaliser sans délai le recrutement de 500 enseignants-chercheurs, de 200 vacataires, des membres de la promotion 2025 du concours de recrutement des élèves- maîtres, et la formation de cette cohorte en 2026", a annoncé Mme Faye aux journalistes.

S'exprimant à la fin d'un conseil interministériel, la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement leur a donné lecture d'un document du Premier ministre consacré à la rentrée scolaire, des universités et de la formation professionnelle.

Le texte annonce la construction de nouveaux lycées nationaux de la qualité, à partir du mois en cours.

Le gouvernement prévoit aussi le démarrage d'un "programme d'urgence" destiné à la construction d'écoles à Touba (centre), la finalisation des infrastructures scolaires en construction, pour le Plan Diomaye pour la Casamance (sud).

Concernant les écoles à construire à Touva, le conseil interministériel a tenu à signaler que les autorités religieuses de cette ville sont associées à cette initiative.

L'accélération de la Stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029 fait partie des mesures prises par le Premier ministre et annoncées aux journalistes par la porte-parole du gouvernement.

Il s'agira de former 105 000 enseignants au numérique et à l'intelligence artificielle, de distribuer 5 000 ordinateurs aux élèves des séries scientifiques, etc.

Marie Rose Faye, citant encore Ousmane Sonko, a annoncé la participation des écoles et des universités aux Jeux olympiques de la jeunesse prévus à Dakar en 2026, un renforcement du dialogue social entre les pouvoirs publics et les syndicats d'enseignants, ainsi que l'organisation d'un symposium sur l'enseignement privé.

La suppression du concours d'entrée en sixième au cours de la nouvelle année scolaire (2025-2026), l'organisation de concours nationaux de mathématiques et d'autres disciplines scientifiques, ainsi que la régularisation des élèves ne disposant pas d'actes de naissance, d'ici au 31 décembre 2025, font partie des mesures dites à court terme du conseil interministériel.

Le Premier ministre, qui n'a pas participé à cette rencontre gouvernementale, envisage la création d'un fonds national destiné à la construction, à l'équipement et à la maintenance des écoles, selon Marie Rose Faye.